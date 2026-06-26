Tragerea la sorţi a programului ediţiei 2026-2027 a Ligii 1 va avea loc astăzi, de la ora 15:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

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Universitatea Craiova este campioana sezonului recent încheiat din Liga 1. Oltenii au avut un sezon istoric și au reușit eventul, învingând-o în finala Cupei României pe U Cluj.

Tragerea la sorți a țintarului noului sezon de Liga 1 LIVE TEXT, de la ora 15:00

La tragerea la sorți vor avea parte de un avantaj echipele care evoluează în competițiile europene, în sezonul următor. Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB nu se vor putea duela între ele în primele șapte runde, programate în iulie și august. În acest timp, echipele vor evolua în preliminariile Champions League, Europa League și, respectiv, Conference League.

Universitatea Craiova se va duela cu ML Vitebsk, în primul tur preliminar de Champions League. Dacă se va impune, campioana Ligii 1 va da peste învingătoarea duelului Borac Banja Luka – Levski Sofia, în turul doi

U Cluj o va înfrunta pe Dinamo Kiev, în primul tur preliminar de Europa League, iar în cazul unui succes, se va duela cu PAOK, în turul doi. În cazul unei înfrângeri, clujenii se vor duela cu SK Brann, în Conference League

CFR Cluj va înfrunta învingătoarea duelului Alashkert – Yelimay Semey, în turul doi din Conference League

FCSB, tot în turul doi preliminar de Conference League, se va duela cu FK Auda

Echipele care vor evolua în Liga 1 în sezonul 2026/2027 sunt: Universitatea Craiova, “U” Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeş, UTA, FCSB, Oţelul, FC Botoşani, Csikszereda, Petrolul, Farul, Corvinul Hunedoara, Sepsi, FC Voluntari.

Prima etapă a Ligii 1 are loc în weekendul 18-19 iulie 2026. Pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în weekendul 19-20 decembrie 2026.