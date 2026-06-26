Tragerea la sorţi a programului ediţiei 2026-2027 a Ligii 1 va avea loc astăzi, de la ora 15:00, și va fi în format live text, pe as.ro.
Universitatea Craiova este campioana sezonului recent încheiat din Liga 1. Oltenii au avut un sezon istoric și au reușit eventul, învingând-o în finala Cupei României pe U Cluj.
Tragerea la sorți a țintarului noului sezon de Liga 1 LIVE TEXT, de la ora 15:00
La tragerea la sorți vor avea parte de un avantaj echipele care evoluează în competițiile europene, în sezonul următor. Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB nu se vor putea duela între ele în primele șapte runde, programate în iulie și august. În acest timp, echipele vor evolua în preliminariile Champions League, Europa League și, respectiv, Conference League.
- Universitatea Craiova se va duela cu ML Vitebsk, în primul tur preliminar de Champions League. Dacă se va impune, campioana Ligii 1 va da peste învingătoarea duelului Borac Banja Luka – Levski Sofia, în turul doi
- U Cluj o va înfrunta pe Dinamo Kiev, în primul tur preliminar de Europa League, iar în cazul unui succes, se va duela cu PAOK, în turul doi. În cazul unei înfrângeri, clujenii se vor duela cu SK Brann, în Conference League
- CFR Cluj va înfrunta învingătoarea duelului Alashkert – Yelimay Semey, în turul doi din Conference League
- FCSB, tot în turul doi preliminar de Conference League, se va duela cu FK Auda
Echipele care vor evolua în Liga 1 în sezonul 2026/2027 sunt: Universitatea Craiova, “U” Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeş, UTA, FCSB, Oţelul, FC Botoşani, Csikszereda, Petrolul, Farul, Corvinul Hunedoara, Sepsi, FC Voluntari.
Prima etapă a Ligii 1 are loc în weekendul 18-19 iulie 2026. Pauza de iarnă va fi după etapa care se desfăşoară în weekendul 19-20 decembrie 2026.
Campionatul se va relua în 16-17 ianuarie 2027, urmând ca play-off-ul şi play-out-ul să înceapă în 20-21 martie 2027. Sezonul se va încheia cu ultima etapă a play-off-ului, în 29-30 mai 2027.
- FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al verii. Mihai Stoica a confirmat: „Dorește să vină”
- FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda. Marele absent de la aeroport + Unicul transfer și-a făcut apariția
- OFICIAL | Petrolul, două transferuri dintr-un foc! Ploieştenii au bifat deja 10 achiziţii
- “Revelaţia” lui Gigi Becali chiar de ziua sa: “Nu mai fac niciodată aşa ceva!”
- Răsturnare de situaţie! Gigi Becali a făcut anunţul despre Florin Tănase: “E rezolvată”. A anunţat şi un transfer