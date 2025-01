Acuzaţii la adresa arbitrajului după Rapid - Poli Iaşi 2-1: "Uitaţi ce îmi face Ignat la picior! La penalty, dacă era la noi, nu dădea nimic" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă a fost unul dintre cei mai activi jucători de la Poli Iaşi, iar la finalul meciului din Giuleşti a ieşit la atac. Acesta a acuzat Ignat a primit doar cartonaşul galben la un duel cu el.

Acesta a acuzat şi faza la care Rapid a primit penalty. Gheorghiţă e de părere că dacă faza era în celălalt careu, arbitrul Iulian Călin nu ar fi dat nimic.

Andrei Gheorghiţă, acuzaţii la adresa arbitrajului după Rapid – Poli Iaşi 2-1

„A fost un meci cu multe ocazii, la ambele porţi. Nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea. Dar uitaţi ce îmi face Ignat la picior, îi dă doar galben. L-am rugat frumos să verifice, nu vrea să verifice. La penalty, nu vreau să fiu subiectiv, dar las specialiştii să vorbească. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar fi întâmplat acea fază la noi, nu dădea nimic. Cu tot respectul pentru Rapid. Am avut încă un exemplu etapa asta la Cluj şi Buzău. Sunt de aici, stau în Giuleşti, am crescut pe acest stadion. Am iubit această echipă, îi susţin în continuare, dar când joc pentru echipa mea e normal să dau tot„, a spus Andrei Gheorghiţă la digisport.ro.

Rapid – Poli Iaşi 2-1. Petrila a reuşit prima „dublă” din acest sezon. Echipa lui Şumudică a urcat pe loc de playoff

Rapid – Poli Iaşi 2-1. Claudiu Petrila a fost eroul serii în Giuleşti după ce a marcat ambele goluri ale giuleştenilor. Echipa lui Marius Şumudică a ajuns pe loc de playoff, la egalitate de puncte cu Petrolul.

Rapid a acumulat 32 de puncte şi se află pe locul 6, la egalitate de puncte cu Petrolul. Pentru Rapid urmează derby-ul cu Universitatea Craiova.