Alex Ioniţă se întoarce în Giuleşti! Fostul rapidist va executa lovitura de start în Rapid - Gloria Buzău - Antena Sport

”Pentru mine nu este niciun fel de presiune. Nu ştiu, pe jucători nu am simţit. E adevărat că venim după un eşec care a survenit în urma a opt etape în care nu am pierdut. S-a făcut aşa o campanie, pe care nu prea am simţit-o ok, dar te aştepţi, cred că au mai fost echipe care 8 etape la rând nu au pierdut şi când au făcut-o nu s-a scris atât şi nu s-a discutat atât.

Nu ştiu, probabil că unii nu ne vor în play-off. Nu a zis domnul Becali că suntem slabi, că nu ştiu cum. Mi-aş dori să ajung în play-off, că dacă ajung în play-off, vă spun eu că arbitrez play-off-ul. Eu îl arbitrez, Şumudică! Îl arbitrez.

Nu ştiu dacă îl şi câştig, eu am promis că la anul! Eu am promis că la anul, dacă colaborarea va fi de bun augur şi vom continua împreună, eu am promis că la anul voi câştiga titlu.

Eu am spus, când am venit la Rapid, că anul ăsta mă voi califica în play-off, da? Că voi ieşi din grupele Cupei, ceea ce nu s-a întâmplat în sezoanele precedente. Iată că am făcut-o, vom vedea cu cine vom juca.

Sper să ajungem mai departe. Dacă mâine vom câştiga, suntem în grafic”, a declarat tehnicianul giuleştenilor, în conferinţa de presă.