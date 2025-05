Alex Mitriţă, anunţ despre viitorul său la Craiova: "Am 30 de ani". Ce a spus despre plecarea din Bănie - Antena Sport

„Este locul 3. Ne-am dorit să ne batem la campionat, dar nu am reuşit. Am avut momente foarte bune, momente mai puţin bune. Trebuie să învăţăm din lucrurile astea. Sunt mândru de băieţi.

Un sezon bun pentru mine, important a fost să am continuitate. Sunt foarte bucuros şi sunt mândru de acest lucru.

În aceşti doi mi-am dorit foarte mult să câştig titlul cu Craiova, de-asta am venit acasă, e visul meu. Acum vreau să merg în vacanţă şi vom vedea ce va fi în sezonul viitor. Am ajuns la 30 de ani, am o vârstă, mă gândesc la binele familiei. O să văd după vacanţă ce se va întâmpla.

Da, sunt şanse să plec, dar vreau să mă liniştesc. Au fost doi ani grei pentru mine şi voi lua o decizie cu familia mea, cu cei din club, să vedem ce oferte sunt”, a declarat Alex Mitriţă, la digisport.ro.