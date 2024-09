"Am turbat la golul lor!" Marius Şumudică, savuros despre Rareş Pop: "El e ghiocelul, iar eu sunt cu stropitoarea! Să crească!" - Antena Sport

Marius Şumudică a avut o primă reacţie după ce a obţinut a doua victorie pe banca Rapidului şi a avut un discurs savuros despre Rareş Pop. Puştiul minune a reuşit o dublă de senzaţie în victoria pe care Rapid a obţinut-o în deplasare, scor 2-1, cu Unirea Slobozia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a urcat pe locul 8 în urma acestei victorii şi este la 3 puncte de locul 6, ultimul care asigură prezenţa în playoff. La finalul partidei, Şumudică a ţinut să îl felicite pe Rareş Pop.

Marius Şumudică, savuros despre Rareş Pop după Unirea Slobozia – Rapid 1-2

”Nu ştiu dacă este echipa câştigătoare. Este victoria jucătorilor în totalitate. Altă atitudine, agresivitate, ocazii de gol. Nu ştiu dacă a existat o echipă să domine Slobozia la toate capitolele. Asta înseamnă o echipă mare, o echipă care vrea să fie mare, să revină în top. Mă bucur pentru Pop, un copil care creşte.

Cu transferurile care vor veni, ne batem la playoff. Atitudinea mi-a plăcut foarte mult, am avut posesia, ceea ce Rapidul nu avea înainte. Am arătat bine fizic, începem să creştem. Am devenit o echipă mai agresivă, am câştigat dueluri. Mă bucur, creştem frumos, ca şi ghioceii. Mi-e drag de băieţii ăştia. O să vină mai mulţi Underi. Cele 3 puncte înseamnă pentru moral. Eu îmi doresc să câştig cu Galaţiul, dacă vom avea agresivitatea de azi o să câştigăm.

Are o calitate mare şi liniştea pe care o are cu mingea la picior. Christensen are o linişte mare. L-am adus şi îmi mai iese cu unul. Sper să îmi iasă şi cu ceilalţi doi. Am depus actele, noi aşteptăm, urmăm paşii legali. Eu sper să îi am la meciul cu Botoşani. Am turbat, credeţi-mă, la golul lor. Le-am arătat câte goluri au marcat din faze fixe, le-am spus cât de buni sunt la faze fixe. Cred că este singurul meci în care Rapid domină şi are multe ocazii. Trebuie să câştigăm pe Giuleşti, am nevoie de ei să fie cum au arătat astăzi. Să fie agresivi ca în acest meci.