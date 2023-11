Andrea Compagno, discurs manifest despre Gigi Becali: "Eu nu vreau să fur bani de la el şi să stau aici în vacanţă" - Antena Sport

Reclamă

Dacă el zice că nu mai are încredere în tine și vrea alt atacant… La început a zis că aduce atacant care să provoace concurență, acum zice că aduce alt atacant în locul meu. Eu nu zic că greșește, am zis simplu că el hotărăște. E normal dacă nu e fericit! Eu nu vreau să fur bani de la Gigi Becali, să stau aici în vacanță„, a spus Andrea Compagno la fanatik.ro.

Andrea Compagno, dezvăluiri uluitoare despre Gigi Becali

Andrea Compagno a făcut dezvăluiri uluitoare despre Gigi Becali. Atacantul celor de la FCSB a oferit declarații despre sezonul pe care îl are la echipa roș-albastră și susține că randamentul său scăzut este cauzat și de criticile patronului.

Andrea Compagno nu a mai marcat la FCSB de la sfârșitul lunii septembrie. La momentul respectiv, atacantul italian reușea o „dublă” în duelul cu Hermannstadt. Recent, Gigi Becali a dezvăluit că în iarnă va transfera un atacant la formația sa, fiind nemulțumit de randamentul lui Compagno.

„Sunt meciuri pe care le-am visat de mic. Meciul cu West Ham de la Londra a fost unul dintre visele mele îndeplinite. Perioada aceea a fost foarte ciudată pentru că nu te gândești să se schimbe totul într-o noapte. Să se schimbe toată viața așa repede. Mi-amintesc când intram pe tunel la meciul cu West Ham și erau Scamacca, Paqueta. Wow! A fost foarte frumos. S-a schimbat totul pe repede înainte. De la Craiova la Londra, cu West Ham! La FCSB nu e așa liniște ca la FC U Craiova, dar niciodată nu am avut probleme cu presiunea. Fotbaliștii care vor performanță trebuie să aibă și presiune.

E normal să te schimbi atunci când nu primești atât de multă încredere. Asta am simțit, dar eu nu zic că e o problemă de atmosferă. E o problemă a mea. În viață, 90 la sută contează cum reacționăm la ce se întâmplă și doar 10 la sută ce se întâmplă. Am simțit această schimbare și poate că am pierdut din încrederea în mine, din cauza atmosferei, din cauza patronului”, a declarat Andrea Compagno, conform fanatik.ro.

