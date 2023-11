„Mi-am pierdut încrederea din cauza patronului!” Andrea Compagno, dezvăluiri uluitoare despre Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

Atacantul italian a comparat situațiile de la FCU Craiova și FCSB, dezvăluind că este mai multă liniște în Bănie. Acesta a mai declarat că în ciuda acestui fapt, nu are probleme în ceea ce privește presiunea de la formația roș-albastră, însă a recunoscut că un motiv pentru scăderea formei sale este reprezentat de declarațiile lui Gigi Becali.

Compagno a mai subliniat că este normal să nu mai ofere același randament, dat fiind faptul că nu mai primește aceeași încredere pe care o primea în sezonul trecut.

„Sunt meciuri pe care le-am visat de mic. Meciul cu West Ham de la Londra a fost unul dintre visele mele îndeplinite. Perioada aceea a fost foarte ciudată pentru că nu te gândești să se schimbe totul într-o noapte. Să se schimbe toată viața așa repede. Mi-amintesc când intram pe tunel la meciul cu West Ham și erau Scamacca, Paqueta. Wow! A fost foarte frumos. S-a schimbat totul pe repede înainte. De la Craiova la Londra, cu West Ham! La FCSB nu e așa liniște ca la FC U Craiova, dar niciodată nu am avut probleme cu presiunea. Fotbaliștii care vor performanță trebuie să aibă și presiune.

E normal să te schimbi atunci când nu primești atât de multă încredere. Asta am simțit, dar eu nu zic că e o problemă de atmosferă. E o problemă a mea. În viață, 90 la sută contează cum reacționăm la ce se întâmplă și doar 10 la sută ce se întâmplă. Am simțit această schimbare și poate că am pierdut din încrederea în mine, din cauza atmosferei, din cauza patronului”, a declarat Andrea Compagno, conform fanatik.ro.

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Andrea Compagno

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Andrea Compagno. Patronul de la FCSB a declarat că nu se gândește să se despartă cu ușurință de atacantul italian, în ciuda faptului că va transfera un alt vârf în iarnă. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce ofertă a primit în schimbul golgheterului echipei din sezonul trecut.

„Compagno e un jucător valoros, am nevoie de el. Cum să-l dau pe Compagno? Am zis că vreau un atacant mai combinativ, dar nu pot să renunț la el. Chiar azi m-a sunat cineva să mă întrebe cât vreau pe Compagno, pentru că există interes din Italia. I-am zis că vreau un milion de euro. Dacă vine o ofertă bună, îl dau. Dar doar dacă vine. Altfel, el va rămâne la noi, pentru că e un jucător bun. De la noi o să plece 2-3 jucători, dar în vară, nu acum, că nu pot să plece acum. În iarnă, doar lui Crețu i se termină contractul, dar să vedem, că poate îi prelungesc și lui”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.