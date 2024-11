Andrei Nicolescu a anunţat, după Dinamo - UTA 1-0, când îşi va primi Mircea Rednic banii de la clubul din Ştefan cel Mare! - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat, după Dinamo - UTA 1-0, când îşi va primi Mircea Rednic banii de la clubul din Ştefan cel Mare! Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo / Antena Sport Andrei Nicolescu a anunţat când îşi va primi Mircea Rednic banii pe care Dinamo îi datorează antrenorului. Rednic a câştigat litigiul cu Dinamo şi trebuie să primească 32.000 de euro de la clubul din Ştefan cel Mare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a obţinut o victorie foarte importantă pe stadionul Arcul de Triumf cu UTA. Singurul gol al meciului a fost marcat de Dennis Politic, în minutul 26. Andrei Nicolescu a anunţat, după Dinamo – UTA 1-0, când îşi va primi Mircea Rednic banii de la clubul din Ştefan cel Mare! În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 2 în Liga 1, cu 24 de puncte după 15 etape disputate. De partea cealaltă, echipa antrenată de Mircea Rednic, UTA, este pe locul 9, cu 18 puncte. După meci, administratorul special al „câinilor”, Andrei Nicolescu, a anunţat când îi va plăti Dinamo lui Mircea Rednic banii pe care îi datorează. Rednic are de încasat salarii restante de 32.000 de euro, după ce a câştigat litigiul cu Dinamo. „N-am vrut să comentăm deloc înainte, am văzut că dânsul a comentat un pic despre decizia aia, vă spun sincer că n-am vrut să plătim înainte de acest meci ca să nu se interpreteze într-un fel sau altul. Luni dimineață o să vorbesc cu Dan Gătăianțu și o să facem plata ca să închidem, pentru că e un dosar pe care noi l-am moștenit, s-a finalizat, nu am putut să intervenim pentru că era o procedură care trebuia să treacă de administratorul judiciar și cu asta basta. Reclamă

Eu am spus de atâtea ori că domnul Rednic nu are o bătălie cu Dinamo, are o bătălie cu anumiți oameni cu care a colaborat la Dinamo și asta e o poveste veche, nu-i a noastră, dar de luni o să facem plata. Evident că eu îl cunosc foarte puțin pe dânsul, dar am vorbit de două ori, foarte civilizat. Nu se pune problema unei colaborări acum”, a declarat Andrei Nicolescu după Dinamo – UTA 1-0.

Dinamo – UTA 1-0

Denis Politic a deschis scorul în minutul 26 al partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, înscriind cu un şut puternic de la marginea careului. Arădenii au replicat prin ocaziile lui Kadiri, din minutele 56 şi 68, dar până la final nu s-a mai înscris şi Dinamo – UTA Arad s-a încheiat 1-0.

Dinamo a urcat pe locul secund în Liga 1, cu 24 de puncte, iar UTA Arad este pe 9, cu 18 puncte.

DINAMO: Golubovic – Sivis, K. Boateng, Homawoo (Patriche 56), R. Opruţ (A. Luna 22) – P. Olsen, Gnahore, C. Cîrjan (Caragea 87) – H. Abdallah (G. Milanov 57), Selmani, Politic (I. Mărginean 87). ANTRENOR Zeljko Kopic UTA ARAD: R. Popa – Tsouka, Poulolo, I. Conte, Mabea – Van Durmen, Hrezdac (Joao Pedro 70) – Ghezali (V. Costache 60), Fabry (G. Cîmpanu 76), Omondi – Kadiri (Vuletich 70). ANTRENOR Mircea Rednic Cartonaşe galbene: A. Luna 89 / Omondi 75, I. Conte 78, Mabea 78 Arbitri: George Găman – Marius Marica, Adrian Popescu Arbitri VAR: Cătălin Popa – Marcel Bîrsan

