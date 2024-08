"Aș minți să spun că mă așteptam" Reacţia lui Ciprian Marica după ce Dinamo a învins-o pe Universitatea Craiova: "E meritul lui" - Antena Sport

„Cred că spiritul nostru, mentalitatea și caracterul ne-au ajutat să luăm cele 3 puncte. Am început bine, Craiova a avut posesia, are calitate, țin bine de minge sub presiune. A fost greu să luăm gol imediat după ce am dat.

Cred că jucătorii mei au arătat cum trebuie să te aperi în inferioritate numerică. E foarte important ca în derby-uri să ne controlăm emoțiile. O să analizăm, o să vedem, e clar că trebuie să ne îmbunătățim în anumite aspecte. Nu e treaba mea ce declară adversarii, eu vreau ca echipa mea să aibă respect pentru toți. Sezonul o să fie foarte greu, sunt multe echipe bune. Noi trebuie să ne continuăm drumul. Nu ştiu nimic în momentul de faţă de transferuri

Foarte important în derby-uri e să controlezi partea emoțională. Dar încă mai trebuie să ne îmbunătățim la unele aspecte”, a spus Zeljko Kopic la digisport.ro.

Dinamo – Univ. Craiova 2-1. Victorie eroică pentru echipa lui Kopic, care a terminat meciul în 9 oameni. Dinamo, pe locul 2

Dinamo a deschis scorul prin Ahmed Bani, după numai 30 de secunde. Trupa lui Kopic a făcut 2-0 în finalul primei reprize prin reuşita cu Gnahore. Ambele goluri au fost validate cu ajutorul VAR. Tot în finalul primei reprize au marcat şi oltenii, prin Elvir Koljic.

Ahmed Bani a deschis scorul pe stadionul Arcul de Triumf chiar din primul minut al meciului, dar golul, care iniţial a fost anulat pentru ofsaid, a fost validat de VAR după vizionări care au durat aproape patru minute. Craiovenii l-au pierdut pe Paradela, accidentat, în minutul 13, apoi Alexandru Mitriţă a lovit bara în minutul 16. Dinamo şi-a majorat avantajul în minutul 42, când Gnahore a înscris cu un şut de la distanţă. Oltenii au redus din diferenţă în minutul 43, prin Elvir Koljic, la o greşeală a lui Eddy Gnahore.

Gazdele au rămas în zece din minutul 57, când Maxime Sivis a primit cartonaşul roşu pentru o intrare la Oshima. Situaţia elevilor lui Kopic s-a înrăutăţit în minutul 82. Homawoo a primit două cartonaşe galbene în numai trei minute şi a fost eliminat în minutul 82, iar Dinamo a jucat până la final în nouă. Ultimul sfert de oră al meciului s-a jucat doar în jumătatea dinamovistă, însă alb-roşii au rezistat şi au câştigat partida, aducând prima înfrângere pentru Craiova.

În clasament, Universitatea Craiova e lider, cu 14 puncte, iar Dinamo se află pe locul secund, cu 12 puncte.