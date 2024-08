"Asta contează mult!" Costel Gâlcă, reacţie fermă după Universitatea Craiova - Rapid 1-1! Ce le-a reproşat jucătorilor lui - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit o reacţie fermă, după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 1-1. Antrenorul oltenilor le-a reproşat jucătorilor săi faptul că au ratat mai multe ocazii în meciul cu giuleştenii.

Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc, fiind la eglitate cu U Cluj şi Oţelul. Toate cele trei echipe au 15 puncte, încă gălăţenii şi clujenii au un meci în minus disputat faţă de echipa din Bănie.

Costel Gâlcă, reacţie fermă după Universitatea Craiova – Rapid 1-1

Costel Gâlcă a transmis că echipa sa a avut şansa de a deschide scorul, prin Alexandru Mitriţă, însă imediat după s-a văzut condusă pe tabela de marcaj. Antrenorul a transmis că jucătorii săi nu au fost suficient de eficienţi în faţa porţii.

Întrebat şi despre convocările la echipa naţională, Gâlcă a transmis că se bucură pentru faptul că jucătorii lui fac parte din planurile lui Mircea Lucescu.

„Un antrenor nou, cu Marius Şumudică. Cunoaşte tot ce se întâmplă. De la 1-0, am trecut la 0-1. Aşa e fotbalul, adversarul speculează. Dar am reacţionat, ne-am creat ocazii, păcat că nu am marcat mai mult. Nu ştiu ce s-a întâmplat, pe asta mă bazam, contează foarte mult să fim eficienţi în faţa porţii.