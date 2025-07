Noul jucător al lui Dinamo, sunat de Elias Charalambous: "Mi-a dat câteva sfaturi" - Antena Sport

Am lucrat și cu Bogdan Andone, și cu Ioan Andone – când eram mai tânăr. A avut un sezon bun cu Bogdan, avem o relație foarte bună. Încă nu am vorbit cu el de când am venit.

Cu Elias Charalambous am jucat acum mulți ani, când aveam 17 ani am fost chemat la națională, iar el era deja acolo. A fost prima mea convocare, acolo ne-am întâlnit. Când am ajuns în România, m-a sunat, m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Relația dintre noi e un lucru diferit, el e aici să-și facă treaba lui, eu o voi face pe a mea. Vom fi adversari în campionat.

Mi-a spus că o să-mi placă aici, în România, oamenii iubesc mult fotbalul. Mi-a dat câteva sfaturi despre cultură, despre oameni. Abia aștept să joc și să demonstrez ce pot”, a declarat Charalampos Kyriakou, conform digisport.ro.

Andrei Nicolescu a analizat campania de transferuri a lui Dinamo

Dinamo a rezolvat în această perioadă de mercato nu mai puţin de 11 transferuri, fiind una dintre cele mai active echipe din Liga 1 în această privinţă. Andrei Nicolescu, preşedintele clubului bucureştean, a vorbit despre mutările efectuate de echipa sa, dar şi despre pericolul ca alb-roşii să fie depunctaţi din cauza regulii “5+6” stabilite de Federaţia Română de Fotbal.