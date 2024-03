"Așteptarea a luat sfârșit!" Cristi Pulhac a semnat cu o echipă din Liga 1. Anunţul oficial: "Unicul și inegalabilul!" - Antena Sport

Cristi Pulhac, dezvăluiri pline de emoţie despre femeia care l-a „cuminţit”

Pulhac a fost unul dintre rebelii fotbalului românesc, dar s-a schimbat total după ce a cunoscut-o pe Raluca (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS), în urmă cu un deceniu. Cei doi s-au căsătorit în 2015 şi au împreună un băieţel.

Fostul fundaş stânga şi-a agăţat ghetele în cui în 2019. A recunoscut că Raluca l-a ajutat să treacă mai uşor peste retragere.

“Eu m-am retras acum 4 ani de zile. Am diferite colaborări cu emisiuni de sport și încerc să îmi dau și eu cu părerea cum își dădeau și alții înainte. Sincer, îmi este dor să joc, pentru că este meseria pe care am avut-o atât de mulți ani, dar Raluca m-a ajutat să trec peste momentul acela. Când te lași de fotbal, este un click în tine, iar dacă nu este cineva aproape, te pierzi. Am colegi care au pățit chestia asta. Eu nu am simțit-o atât de rău.

Raluca m-a susținut foarte mult și nu a adus în discuție subiectul acesta. Știam amândoi că la un moment dat, cariera mea va lua sfârșit. Am trecut peste, am mai ieșit prin oraș, am mai făcut diverse activități…”, a declarat Cristi Pulhac pentru playtech.ro.