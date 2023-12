Cristi Pulhac, dezvăluiri pline de emoţie despre femeia care l-a "cuminţit". Ajutor uriaş primit de la Raluca - Antena Sport

Reclamă

“Eu m-am retras acum 4 ani de zile. Am diferite colaborări cu emisiuni de sport și încerc să îmi dau și eu cu părerea cum își dădeau și alții înainte. Sincer, îmi este dor să joc, pentru că este meseria pe care am avut-o atât de mulți ani, dar Raluca m-a ajutat să trec peste momentul acela. Când te lași de fotbal, este un click în tine, iar dacă nu este cineva aproape, te pierzi. Am colegi care au pățit chestia asta. Eu nu am simțit-o atât de rău.

Raluca m-a susținut foarte mult și nu a adus în discuție subiectul acesta. Știam amândoi că la un moment dat, cariera mea va lua sfârșit. Am trecut peste, am mai ieșit prin oraș, am mai făcut diverse activități…”, a declarat Cristi Pulhac pentru playtech.ro.

Pulhac speră ca fiul său, care are 10 luni, să îi calce pe urme. Visează să îl vadă jucând fotbal pe Aris Cristian.

„Eu mă gândesc foarte mult și aș vrea să devină fotbalist. Dacă are talent și cred eu că va putea să progreseze, poate mai mult decât mine… Aș putea să îi dau niște tipsuri din carieră, pe care eu nu le-am avut. Mama nu știa fotbal, tata era plecat de acasă, era marinar…„, a spus fostul jucător care a câştigat două titluri cu Dinamo.

Cristi Pulhac a dezvăluit, în trecut, că şi-a cucerit soţia cu un loc de parcare. Raluca este de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

„Din partea mea, a fost dragoste la prima vedere. După ce ne-am întâlnit și am stat de vorbă, a fost și din partea ei, chiar dacă nu dădea împresia (…) Întâmplător, Raluca căuta un loc de parcare. Nu erau foarte multe locuri. Eu tocmai plecam. Am văzut-o și i-am oferit locul de parcare în schimbul numărului de telefon. (…) Am găsit chimia pe care eu o căutam, exact genul ăla de persoană„, spunea Cristi Pulhac într-un interviu acordat pentru antenastars.ro. Nu de puţine ori, Pulhac a făcut subiectul unor ştiri legate de escapadele sale. Cea mai cunoscută rămâne cheful de pomină cu Gabi Torje şi Adrian Ropotan. În 2008, deşi erau jucători la Dinamo, cei trei au chefuit pe ritmurile manelei „Steaua e numai una!” Dacian Varga, amintiri fabuloase despre escapadele cu Cristi Pulhac Dacian Varga a venit cu amintiri fabuloase despre escapadele pe care le avea cu fostul său coleg de apartament, Cristi Pulhac. Cei doi foşti fotbalişti au fost coechipieri la Sportul Studenţesc, dar au locuit împreună şi în perioada în care Pulhac îmbrăca tricoul lui Dinamo. Fostul mijlocaş de la Sportul, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar şi FC Vaslui a recunoscut că era nebunie totală în perioada în care era coleg de cameră cu Pulhac. „Eu am stat cu Pulhac în cameră. Îți dai seama… am jucat o dată într-un Sportul – Dinamo. Ne-am înjurat, mi-a spart gura și eu stăteam cu el în cameră, în Dorobanți. Eu l-am scuipat, el mi-a dat un cot de mi-a spart gura… Și după meci am plecat cu aceeași mașină spre casă. Ce să mai reglăm după meci? Îi zic «Nu vezi că mi-ai spart buza?”, iar el a spus «Lasă, Daciane, că mergem acasă și îți pun gheață». Și când am ajuns s-a dus la frigider și mi-a adus o pungă de gheață. E prietenul meu, fratele meu. Dar pe teren nu aveam scrupule. Vorbeam recent cu Cristi. Spuneam că dacă am scrie noi o carte, cea a lui Codin Maticiuc despre viața lui ar fi pistol cu apă. Făceam multe prostii. Nu poți să-ți imaginezi. Nu prea se poate spune ce făceam. Reclamă

Zici că era bulevard prin casă. Da, erau multe vizitatoare. Eram tineri. Zici că era la hotel, se intra și se ieșea. Se lucra în schimburi… Se muncea non-stop. În trei schimburi. Da, erau și zile în care simțeam că eram epuizat. Nu vă gândiți la prostii (n.r- râde cu subînțeles). Stăteam la vorbă, la caterincă. Era ceva… Doamne ferește!

La un moment dat stăteam cu el și bate cineva la ușă. Ne uitam unul la altul și ziceam «Bă, a venit pentru tine sau pentru mine?». Am făcut multe„, a declarat Dacian Varga la gsp.ro.