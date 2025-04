Atac neaşteptat la adresa lui Adrian Mutu! S-a dezlănţuit după ultima victorie: "Petrolul are lot de play-off" - Antena Sport

Atac incredibil la adresa lui Adrian Mutu. Actualul tehnician al Petrolului s-a dezlănţuit după victoria cu Gloria Buzău, scor 4-0, în etapa 5 din play-out. Lupii galbeni nu i-au dat nicio şansă anternei roşii din Liga 1. Gicu Grozav, minutele 18 și 49, Tidiane Keita, minutul 42 și Valentin Gheorghe, minutul 60, au marcat pentru gazde.

La finalul meciului, Ciprian Panait, omul cu licenţă PRO, l-a atacat voalat pe Adrian Mutu.

Adrian Mutu, atacat după plecarea de la Petrolul

Adrian Mutu a plecat de la Petrolul, nemuţumit de problemele financiare de la echipa prahoveană. Ciprian Panait, omul cu licenţă PRO, are încredere în Petrolul. ”Se întâmplă, sunt greșeli care apar la toți jucătorii. Gicu face parte dintr-un mecanism care merge foarte bine.

Petrolul nu are însă lot de locul 7, are lot de play-off. Îmi asum ceea ce spun, am urmărit echipele din play-off, dar nu spun mai multe. Am revenit în țară de trei săptămâni și am urmărit mai mult echipele din play-off. Petrolul trebuia să fie în play-off, avem un lot solid, un grup foarte sănătos, care ar fi permis ca echipa să fie în play-off”, conform digisport.ro.

Nu s-a oprit aici. După această victorie, Petrolul a urcat pe locul secund în play-out, iar grijile retrogradării s-au mai îndepărtat. ”O performanță deosebită pentru Petrolul Ploiești, iar meritul este al antrenorului, al jucătorilor, tuturor din acest club. Totuși, trebuie să ținem cont că am jucat cu o echipă care nu mai are nicio șansă în a se salva de la retrogradare.