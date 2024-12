"Aţi vorbit cu domnul Becali, l-aţi felicitat?" Răspunsul lui Cristi Borcea! "Leonidas" a dat verdictul în lupta pentru titlu - Antena Sport

Cristi Borcea a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport, că l-a felicitat pe naşul său, Gigi Becali, pentru parcursul FCSB-ului din cupele europene din acest sezon.

Borcea e de părere că tot FCSB e principala favorită la titlu şi în acest sezon, după ce sezonul trecut echipa lui Gigi Becali a câştigat primul titlu după o pauză de 9 ani.

Cristi Borcea: „FCSB are două echipe, nu una. Aşa a reuşit să aibă parcursul acesta în Europa”

„(n.r: Aţi vorbit cu domnul Becali, l-aţi felicitat?) Am vorbit, l-am felicitat, merită. Steaua (n.r: FCSB) a reuşit să aibă parcursul ăsta în Europa pentru că are două echipe, nu are o echipă.

Cel mai important, aduceţi-vă aminte, eu când mergeam în cupele europene, aveam o echipă de campionat, una de cupele europene. Am jucat cu Steaua (n.r.: cu FCSB) şi cu CFR, le-am bătut pe amândouă, şi la Liberec am jucat cu echipa a doua. Au intrat pe final Marius Niculae cu Dănciulescu şi ne-am calificat.

(n.r: Credeţi că mai pot ajunge în semifinale?) Nu, sunt echipe mult mai puternice, dar au adunat nesperat de multe puncte, în primul rând pentru România. Merită felicitări pentru că sunt de felicitat şi eu cred că şi anul ăsta ei sunt cei mai îndreptăţiţi, din punctul de vedere al lotului, al investiţiilor pe care le-a făcut naşul, pentru a câştiga campionatul”, a declarat Cristi Borcea în exclusivitate pentru AntenaSport.