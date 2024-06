Avertisment pentru Viorel Moldovan, după venirea la Rapid: "Dacă nu face asta, va fi pe post de mobilă în livingul lui Dan Şucu!" - Antena Sport

Avertisment pentru Viorel Moldovan, după venirea la Rapid Dan Şucu şi Viorel Moldovan/ AntenaSport Viorel Moldovan a primit un avertisment, după venirea la Rapid. Marian Iancu susţine că fostul internaţional va trebui să-l convingă pe Albion Rrahmani în Giuleşti, şi pentru sezonul viitor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Albion Rrahmani este curtat de alte formaţii din străinătate, precum Rangers şi Sparta Praga, fiind aproape de o plecare de la Rapid, în această vară. Avertisment pentru Viorel Moldovan, după venirea la Rapid Atacantul kosovar a fost golgheterul Rapidului în sezonul precedent, iar Marian Iancu susţine că echipa are în continuare mare nevoie de el. În acest caz, fostul patron de la Poli Timişoara a declarat că Viorel Moldovan va da primul „examen” majora în noua sa funcţie, în încercarea de a-l convinge pe kosovar să continue în Giuleşti. De asemenea, Marian Iancu a transmis că în cazul în care Albion Rrahmani va pleca de la Rapid totuşi, îl va considera pe Viorel Moldovan ca fiind un obiect de „mobilă”, în livingul lui Dan Şucu. „Salut venirea lui Viorel Moldovan în postul de președinte la Rapid până la primul examen major pe care îl va da, acela de a se opune plecării lui Rrahmani în această vară. Reclamă

Dacă nu reuşeşte, se califică direct pe post de mobilă, decor, în livingul domnului Şucu”, a declarat Marian Iancu, conform orangesport.ro.

Viorel Moldovan, prezentat oficial la Rapid

Viorel Moldovan a fost prezentat oficial la Rapid. Fostul mare internaţional este noul preşedinte al clubului din Giuleşti. El i-a luat locul lui Daniel Niculae, iar miercuri a susţinut prima conferinţă de presă.

„Este o onoare pentru mine să mă întorc la Rapid, acum din postura de preşedinte. Am trăit experienţele de jucător, director sportiv şi antrenor. Acum mă aflu în faţa unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri frumoase, dar şi vremuri grele la Rapid. Îmi amintesc cum era totul când am plecat şi ce am găsit acum, după 10 ani.

Le mulţumesc domnului Şucu şi domnului Angelescu pentru încrederea acordată şi, mai ales, pentru stabilitatea financiară pe care mi-au prezentat-o. Nu pot uita că acum 10 ani, după ce am plecat, după o mare performanţă sportivă, clubul se afla în sărăcie. Ştiu că nu îi place domnului Şucu acest cuvânt, îl eliminăm de azi înainte. Ţin să îi mulţumesc şi fostului meu coechipier şi elev Daniel Niculae pentru ce a reuşit să clădească aici. Nu în ultimul rând, suporterilor. I-am urmărit sezonul trecut şi au fost fantastici. Rapid, fără suporteri, nu ar fi Rapid, ar fi un club oarecare. Sunt convins că vom ţine locomotiva pe şine şi vom prinde viteză”, a declarat Viorel Moldovan, la prezentarea oficială la Rapid.