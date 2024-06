Viorel Moldovan, prezentat oficial la Rapid: "Vom ţine locomotiva pe şine şi vom prinde viteză". Ce a zis despre Daniel Niculae - Antena Sport

Viorel Moldovan a fost prezentat oficial la Rapid. Fostul mare internaţional este noul preşedinte al clubului din Giuleşti. El i-a luat locul lui Daniel Niculae, iar miercuri a susţinut prima conferinţă de presă.

Viorel Moldovan le-a mulţumit acţionarilor Dan Şucu şi Victor Angelescu pentru stabilitatea financiară de la club şi a recunoscut diferenţa uriaşă pe care a găsit-o la club faţă de perioada în care a fost antrenor.

Viorel Moldovan, prezentat oficial la Rapid: „Vom ţine locomotiva pe şine şi vom prinde viteză”. Ce a zis despre Daniel Niculae

De asemenea, Viorel Moldovan a ţinut să îi mulţumească şi lui Daniel Niculae, fostul preşedinte de la Rapid. „Nico” i-a fost coechipier şi elev lui Moldovan la Rapid:

„Este o onoare pentru mine să mă întorc la Rapid, acum din postura de preşedinte. Am trăit experienţele de jucător, director sportiv şi antrenor. Acum mă aflu în faţa unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri frumoase, dar şi vremuri grele la Rapid. Îmi amintesc cum era totul când am plecat şi ce am găsit acum, după 10 ani.

Ştiu că în Giuleşti există sintagma Rapidist născut, nu făcut. Consider că important este, în primul rând, să simţi şi să dai totul pentru echipă. Fără să par lipsit de modestie, eu cred că am dat totul pentru Rapid, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Am făcut-o pentru că aşa am simţit şi aşa sunt contruit ca om.