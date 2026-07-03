Avertismentul lui Victor Piţurcă, după ce a aflat că Gigi Becali forţează transferul lui Drăguş: “Nu s-a impus”

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (70 de ani), a avertizat că Denis Drăguş (26 de ani) nu a dat randament la echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăguş este principala ţintă a lui Gigi Becali (68 de ani) pentru această perioadă de transferuri din vară. Becali vrea şi să-l readucă la FCSB pe Florinel Coman (28 de ani).

Victor Piţurcă, despre Denis Drăguş: “Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău”

“Nu pot spune că Drăguș nu ar fi bun pentru FCSB. Cred că ar fi o mutare bună. Este un jucător bun, cu calități, puternic, de valoare pentru campionatul României. În același timp, trebuie să fim conștienți că nu prea a jucat în Turcia în ultima vreme și nu a avut reușite.

A venit la națională, a făcut meciuri bune, dar nu s-a impus la echipa de club. Deși joacă într-un campionat de valoare medie, cum este cel al Turciei. Ar trebui analizat bine înainte. De ce? Pentru că sunt bani mulți la mijloc. Vorbim despre un salariu mare și el nu vine pentru mai puțin.

Atunci, trebuie să faci tu un efort și să-i dai atât. Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău. Înseamnă că ai făcut alegerea greșită. Antrenorul, împreună cu cei care se ocupă de transferuri, trebuie să discute, să vadă cum vor să joace, care este strategia. La întâmplare e mai greu… Fotbalul în ziua de astăzi înseamnă bani, dar și proiecte”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.