Avertismentul lui Victor Piţurcă, după ce a aflat că Gigi Becali forţează transferul lui Drăguş: “Nu s-a impus”

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (70 de ani), a avertizat că Denis Drăguş (26 de ani) nu a dat randament la echipa de club.
Drăguş este principala ţintă a lui Gigi Becali (68 de ani) pentru această perioadă de transferuri din vară. Becali vrea şi să-l readucă la FCSB pe Florinel Coman (28 de ani).
Victor Piţurcă, despre Denis Drăguş: “Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău”
“Nu pot spune că Drăguș nu ar fi bun pentru FCSB. Cred că ar fi o mutare bună. Este un jucător bun, cu calități, puternic, de valoare pentru campionatul României. În același timp, trebuie să fim conștienți că nu prea a jucat în Turcia în ultima vreme și nu a avut reușite.
A venit la națională, a făcut meciuri bune, dar nu s-a impus la echipa de club. Deși joacă într-un campionat de valoare medie, cum este cel al Turciei. Ar trebui analizat bine înainte. De ce? Pentru că sunt bani mulți la mijloc. Vorbim despre un salariu mare și el nu vine pentru mai puțin.
Atunci, trebuie să faci tu un efort și să-i dai atât. Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău. Înseamnă că ai făcut alegerea greșită. Antrenorul, împreună cu cei care se ocupă de transferuri, trebuie să discute, să vadă cum vor să joace, care este strategia. La întâmplare e mai greu… Fotbalul în ziua de astăzi înseamnă bani, dar și proiecte”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.
S-a vehiculat că Drăguş ar fi semnat cu FCSB, dar Gigi Becali a negat
După ce s-a vehiculat că Denis Drăguş ar fi semnat deja cu FCSB, Gigi Becali a infirmat vehement informaţia. Patronul FCSB-ului preciza anterior că Denis Drăguş şi Florinel Coman trebuie să îşi rezolve situaţiile cu cluburile lor.
Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. El a evoluat în sezonul trecut, ca jucător împrumutat, la Gaziantep, echipa turcă antrenată de românul Mirel Rădoi (45 de ani).
Florinel Coman e cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, în timp ce Denis Drăguş are o cotă de 2 milioane de euro.
Becali dezvăluia că e dispus să îi ofere lui Florinel Coman, cu bonusuri, un salariu de 6-700.000 de euro pe an la FCSB. În privinţa lui Denis Drăguş, care e ţinta lui principală, acesta ar putea încasa 3 milioane de euro în 2 ani la FCSB, cu bonusurile din cupele europene!
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