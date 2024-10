Basarab Panduru i-a pus la zid pe "câini" după Dinamo - FCSB 0-2: "N-au făcut absolut nimic" - Antena Sport

„Dezamăgitor. Ne doream mult mai mult, ne-am pregătit bine, am vorbit mult despre acest derby. Am început bine, dacă înscriam, jocul era altul. Ei au marcat din nimic, după care noi am făcut un joc slab în a doua repriză, nu ne-am mai creat ocazii.

În prima repriză nu au avut nimic în plus față de noi, dar în a doua au arătat că au experiență și că sunt o echipă bună.

La pauză vorbim că mergem peste adversar, că nu ne retragem… o să vorbim cu mister și o să facem o analiză. Ne-am simțit foarte bine, jucăm fotbal pentru astfel de meciuri, au fost incredibili. Le mulțumim fanilor că au venit, dar ne pare rău că nu i-am bucurat”, a spus Cîrjan, la finalul meciului.