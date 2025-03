Bogdan Lobonţ a numit atuul FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo: "Rezultatele nu sunt întâmplătoare" - Antena Sport

Bogdan Lobonţ ştie care este atuul celor de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo. Fostul portar consideră că roş-albaştrii au cel mai echilibrat lot din Liga 1.

Dinamo şi FCSB se vor duela în etapa a doua din play-off. Partida se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20:30.

Bogdan Lobonţ a numit atuul FCSB-ului, înaintea derby-ului cu Dinamo

Bogdan Lobonţ a prefaţat derby-ul Ligii 1 şi a transmis că rezultatele obţinute de FCSB, în acest sezon, nu sunt întâmplătoare. Acesta a declarat că roş-albaştrii au un lot echilibrat în ceea ce priveşte experienţa jucătorilor, pe diferite posturi.

Totodată, Lobonţ i-a lăudat şi pe cei de la Dinamo, echipă care a revenit în play-off după o pauză de opt ani.

„Consider că FCSB are cel mai echilibrat lot în ceea ce privește vârsta și experiența pe compartimente. Dinamo vine tare din spate, pe entuziasm. FCSB are cel mai echilibrat lot în ceea ce privește vârstă, experiență.