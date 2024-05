Ce a putut spune Gigi Becali despre venirea lui Mircea Lucescu la Rapid. Declaraţii incredibile ale patronului de la FCSB - Antena Sport

Eu vorbesc de antrenori: Lucescu, Hagi, Dan Petrescu, ăștia sunt de talia noastră. Aș vrea să vină Lucescu, să am și eu cu cine să mă bat. De aia nu am vrut să plec la Liverpool, când am auzit că vine Lucescu la Rapid”, a spus Becali, la Prima Sport.

Marius Şumudică, despre venirea lui Mircea Lucescu la Rapid

Rapid l-a numit antrenor pe Bogdan Lobonţ, până la finalul sezonului, dar rezultatele giuleştenilor sunt dezastruoase în play-off, astfel că fostul portar nu va rămâne şi din stagiunea viitoare. Marius Şumudică pare varianta potrivită pentru Şucu, dar şi Şumi a spus că face un pas mare înapoi dacă Mircea Lucescu ar putea ajunge la Rapid.

„Mi-aş dori din suflet, sincer. Dacă domnul Şucu va reuşi să îl convingă pe domnul Mircea Lucescu să preia Rapidul, mi-aş dori din suflet asta. Este o lovitură. Dacă eu aş fi în momentul de faţă, undeva, pe o listă scurtă să preiau Rapidul şi ar veni Mircea Lucescu, aș face 5 paşi în spate. Mircea Lucescu e Mircea Lucescu!

Dânsul ştie cel mai bine ce are de făcut, este patronul clubului. Probabil că asta îşi doreşte din moment ce declară înainte de joc lucrul acesta. Înseamnă că se doreşte ceva OK la Rapid în momentul de faţă. Fiindcă Mircea Lucescu, dacă va veni la Rapid, va avea obiectiv câştigarea campionatului”, a spus Şumudică.

