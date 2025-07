"Respectaţi fotbalul". Reacţia secretarului general LPF, după ce sportul n-a avut prioritate pe Arena Naţională - Antena Sport

Arena Naţională a fost ocupată în această perioadă de evenimente extrasportive care au blocat practic echipele de fotbal să desfăşoare meciuri pe gazon. Evident, clubul care a avut cel mai mult de suferit a fost FCSB, care în general joacă meciurile de pe teren propriu pe cel mai mare stadion din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut o reacţie acidă pe reţelele sociale la adresa celor care administrează arena din Bucureşti.

Justin Ştefan: “Fotbalul trebuie să aibă prioritate pe stadionul construit pentru fotbal”

În opinia membrului din conducerea LPF, “sportul rege” ar trebui să primeze în faţa altor evenimente atunci când se pune problema de ocuparea Arenei Naţionale. Ştefan a adus în discuţie cât de deteriorat este gazonul după un concert sau după un festival, aspect care îngreunează revenirea unor echipe pe cel mai mare stadion al ţării.

În plus, secretarul general LPF a dat drept exemplu situaţia unui festival din Costineşti organizat de unul dintre cei mai mari creatori de conţinut din România, Selly (Andrei Şelaru).

“Am mai spus-o și o repet: fotbalul trebuie să aibă prioritate pe stadionul construit pentru fotbal. E inacceptabil ca aproape an de an, să discutăm din nou despre refacerea gazonului de pe Arena Națională, compromis de festivaluri și evenimente fără nicio legătură cu sportul.