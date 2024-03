"Ce e circul ăsta?" Gabi Balint l-a făcut praf pe Octavian Popescu după umilinţa cu Rapid: "Nu îl lăsam să intre!" - Antena Sport

După Coman, Olaru şi Tânovanu, un alt nume greu a fost desfiinţat de Gigi Becali. Alexandru Băluţă riscă să devină rezervă de lux după ce l-a scos din sărite pe Becali.

„Băluță? Păi, dacă dădea călcâie la centrul terenului. Păi, bă, ești nebun?! Joacă, bă! Dai călcâie? Ia, treci pe bancă și tu”, a atacat Becali la primasport.ro.

Gigi Becali a recunoscut că a greşit tactica şi că trebuia să joace la egal. Becali spune că poate era mai bine să fi jucat cu Lixandru fundaş central în locul lui Ovidiu Popescu şi cu Baba Alhassan în linia de mijloc.

”Eu am întrebat (n.r. dacă poate să joace Chiricheş), dar mi-au zis că nu are ritm de joc. La cum a arătat Ovidiu Popescu mai bine jucam cu Lixandru şi cu Baba Alhassan. A fost şi ambiţia mea prostească, <<ai nevoie de un egal, joacă la egal>>

Nu sunt amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Coman, Olaru, Băluţă, Tavi Popescu au fost zero. Nu mai spun de Târnovanu, că poate nu mai intră tot el. Şi la primul gol, dar şi la golul primit la colţul scurt. E mingea lui, nu am avut niciu jucător pe teren. Olaru, căpitanul echipei a fost zero. Tavi bag unul de 16 ani, să văd”, a spus Gigi Becali.