Ce salariu va avea Andrei Vlad la Petrolul! Bonus la semnătură de 50.000 de euro - Antena Sport

Andrei Vlad, în timpul unui meci - Profimedia Images Andrei Vlad s-a înţeles cu Petrolul şi, chiar dacă nu a fost încă prezentat oficial, va fi noul titular din poarta echipei condusă de Adrian Mutu, în locul lui Lukas Zima, portarul ajuns chiar la FCSB, în această iarnă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Conform prosport.ro, Vlad, numit în trecut „Messi al portarilor” de Gigi Becali, va avea un salariu de două ori mai mic decât suma pe care o încasa la FCSB. El va încasa lunar 7.000 de euro. Andrei Vlad, bonus de 50.000 de euro la semnătură Pe de altă parte, portarul care a evoluat în ultimii 7 ani şi jumătate la FCSB va fi de acord cu anunţul oficial al mutării abia atunci când îi vor intra în conturi cei 50.000 de euro, bonusul la semnătură acceptat. Gigi Becali l-a cumpărat pe Andrei Vlad de la Universitatea Craiova în vara lui 2017 pentru 400.000 de euro. El a fost întâi rezerva lui Florin Niţă şi a pierdut ulterior lupta pentru un loc de titular în faţa lui Ştefan Târnovanu. Recent, el a vorbit şi despre criticile primite din partea patronului campioanei. „Nu am cum să nu-i mulţumesc pentru toată încrederea pe care a avut-o în mine, dânsul m-a propulsat în fotbalul mare şi a avut o încredere extraordinară în mine. Ştie că-l apreciez, chiar dacă în anumite momente nu mi-au convenit sau nu mi-au picat bine lucrurile pe care le-a spus despre mine, dar toate lucrurile acestea m-au făcut mult mai bun şi mult mai puternic. Reclamă

Reclamă

(n.r: Cum gestionai criticile?) Nu este uşor, mai ales că am fost la cea mai iubită echipă din România. Şi momentele acelea sunt dificile, numai că ajungând să treci peste aceste momente îţi dai seama că devii o persoană mult mai matură şi mult mai puternică”, a declarat Andrei Vlad despre Gigi Becali pentru AntenaSport.

Andrei Vlad: „Am o relaţie foarte bună cu domnul Adrian Mutu”

„Am o relaţie foarte bună cu domnul Adrian Mutu şi asta cred că ştie toată lumea, nu o să ascund faptul că am o relaţie foarte bună şi am lucrat extraordinar de bine cu dânsul. A avut mereu încredere în mine, mi-a dat încredere în anumite momente dificile din cariera mea. Şi am făcut o treabă foarte bună la Europeanul U21”, a declarat Andrei Vlad despre Adrian Mutu pentru AntenaSport.