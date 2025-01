"Cea mai mare bombă din toate timpurile!" Adi Mutu a văzut lovitura dată de Dan Şucu şi a avut un mesaj pentru milionarul român - Antena Sport

„Nu sunt dezamăgit. Dorinţa de a-l avea i-am arătat-o. Eu vreau să vorbesc despre jucătorii care sunt aici. Nu este un club foarte bogat, ştiu unde am venit. 90% din echipele din România au probleme financiare. Nu are rost să mă plâng. Ştiu unde am venit”, a spus Mutu.

După primele 21 de etape disputate din Liga 1, Petrolul e pe locul 6, cu 31 de puncte. Lupii galbeni vor lupta cu Sepsi şi Rapid pentru prezenţa în play-off.

„E o misiune grea, sunt echipe care au investit mult mai mult, Rapid, Sepsi a fost în play-off. E un sezon dificil pentru toată lumea. Avem şi surprize, ca Dinamo şi U Cluj. Cam astea sunt noutăţile. Trebuie să ne luptăm pentru locurile care rămân de play-off”, a mai spus Mutu.