Adrian Mutu: "Ştiu unde am venit. 90% dintre echipele din România au probleme financiare" - Antena Sport

Adrian Mutu a vorbit despre transferul ratat al lui Andrei Vlad la Petrolul, dar şi despre situaţia financiară precară a clubului prahovean.

Fostul portar de la FCSB a cerut o clauză specială în contract, de a avea locul de titular garantat. Conducerea Petrolului a refuzat şi Vlad va ajunge la Aktobe.

Adrian Mutu: „Ştiu unde am venit”

„Nu sunt dezamăgit. Dorinţa de a-l avea i-am arătat-o. Eu vreau să vorbesc despre jucătorii care sunt aici. Nu este un club foarte bogat, ştiu unde am venit. 90% din echipele din România au probleme financiare. Nu are rost să mă plâng. Ştiu unde am venit”, a spus Mutu.

Petrolul a încheiat la egalitate, 1-1, meciul cu Orduspor, echipă de liga a patra din Turcia. S-a lăsat cu scandal, iar înaintea partidei Mutu a fost felicitat şi de Mircea Lucescu.

„Se vede lipsa de luciditate, băieţii sunt obosiţi, au făcut câte două antrenamente pe zi, chiar şi ieri. S-a văzut acolo în faţă, am avut 10 ocazii, putea să fie altul scorul. Faci cinste băieţilor diseară? Da, all inclusive. Îl las să bea o bere şi o plătesc eu.