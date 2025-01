CFR Cluj a decis ce se întâmplă cu Ciprian Deac și Mario Camora. Viitor incert în Gruia: „Au obținut performanțe” - Antena Sport

Ciprian Deac și Mario Camora au un viitor incert în Gruia. Cristi Balaj, președintele dela CFR Cluj, a dezvăluit ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu cei doi veterani ai clubului alb-vișiniu.

CFR Cluj se confruntă cu o situație delicată în ultima perioadă, mai ales că viitorul lui Mario Camora și Ciprian Deac este destul de incert în acest moment. Cei doi veterani ai „Feroviarilor” au intrat în ultimele luni de contract, iar Cristi Balaj a ținut să explice ce se va întâmplă cu cei doi.

Cristi Balaj a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac și Mario Camora

Veteranii au contract cu CFR până la finalul lunii iunie a acestui an. Cristi Balaj, președintele clubului din Gruia, a explicat care este planul conducerii cu privire la cei doi fotbaliști emblematici.

“S-a speculat una din declarațiile pe care le-am făcut și în primul rând din cauza mea, pentru că nu am terminat fraza și nu am fost suficient de clar în expunerea pe care am făcut-o.

Camora și Deac au contract până în vară. Înțelegerea care a existat între părți a fost ca la finalul acestei perioade să stăm împreună, să discutăm și să decidem care va fi viitorul lor.