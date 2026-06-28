Cinci transferuri la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali: “Poate vine Drăguș”

Gigi Becali nu renunţă la pista Denis Drăguș, însă pentru a face această mutare roș-albaștrii trebuie să se înțeleagă și cu Trabzonspor, echipa de care aparține atacantul.
Latifundiarul anunţă că fotbalistul încă se mai află în atenţia FCSB, cu toate că agentul lui Drăguş declara că mutarea nu se va realiza.
Pe lâgă un atacant, Becali mai vrea la echipă alte patru transferuri.
„(n.r. – Mai sunt transferuri?) Un atacant și patru mijlocași. O să îmi trimită mâine sau poimâine, o să găsim o modalitate să îmi trimită pe tabletă să văd eu mijlocașul.
Eu i-am spus neapărat: atacant poate vine Drăguș, dar mijlocaș vreau neapărat!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.
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