Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat”

Gigi Becali anunța zilele trecute că s-a înțeles cu Denis Drăguș pentru venirea la FCSB, însă pentru a face această mutare roș-albaștrii trebuie să se înțeleagă și cu Trabzonspor, echipa de care aparține atacantul. Veştile erau unele bune pentru fani care au început să spere la venirea lui Drăguş în România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imrpesarul fotbalistului – Enrico Sposato – le dă însă peste cap toate calculele bucureştenilor şi anunţă că în cele din urmă atacantul vrea să rămână la Trabzonspor.

„Denis Drăguș este complet concentrat pe startul noului sezon alături de Trabzonspor. Are un respect deosebit pentru club și este foarte motivat să demonstreze ce poate, să evolueze la cel mai înalt nivel și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei. Oportunitatea de a participa în competițiile europene este deosebit de importantă pentru Denis, deoarece reprezintă un pas esențial în dezvoltarea sa sportivă și în atingerea ambițiilor sale.

În același timp, este firesc ca Denis să fie mândru și onorat atunci când aude astfel de comentarii publice pozitive din partea patronului unui club atât de prestigios și cu o istorie atât de bogată precum Steaua București (n.r. FCSB). Cuvintele de apreciere venite din partea unei personalități atât de importante a fotbalului românesc sunt prețuite și apreciate în mod deosebit.

Pentru Denis, faptul că există interes din partea unuia dintre cele mai mari cluburi din țara sa natală este atât măgulitor, cât și semnificativ. Steaua (n.r. FCSB) reprezintă o parte importantă a istoriei fotbalului românesc, iar asocierea cu un club de asemenea anvergură este un motiv de mândrie pentru orice jucător român.