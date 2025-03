Ciprian Marica anunţă surpriza! Cine va lua titlul în acest sezon: "Se va juca până în ultima etapă" - Antena Sport

Acţionarul minoritar al celor de la Farul, Ciprian Marica mizează pe o surpriză în lupta pentru titlu. Asta mai ales după meciul din prima etapă a play-off-ului FCSB-Rapid 3-3. Deşi majoritatea oamenilor din fotbal o văd mare favorită pe actuala campioană, fostul atacant spune că totul se va decide abia în ultima etapă.

Ciprian Marica mizează pe cei de la CFR Cluj, actualul lider din Liga 1. Echipa lui Dan Petrescu a bătut-o pe Dinamo şi le-a luat faţa rivalelor de la FCSB şi Craiova.

Ciprian Marica merge pe mâna celor de la CFR Cluj

Fostul atacant pariază pe cei de la CFR Cluj. Avertizează că orice greşeală le poate costa pe rivalele la titlu. „Cine spune că FCSB e campioană, sau chiar CFR, Craiova, se înșală. Eu zic că se va juca acest campionat până la ultima etapă. FCSB, cu cea mai bună apărare, primește trei goluri acasă de la Rapid, neașteptat, iar U Cluj pierde 3-0 fără drept de apel, la Craiova. E încâlcită povestea acolo, nu e simplă. Momente de neatenție, două-trei meciuri proaste și ai ieșit din cursă.

CFR, foarte practică, ambițioasă și cu experiența lui Dan Petrescu, e o nucă tare acolo și cred eu că are prima șansă”, a spus Ciprian Marica, citat de sport.ro.

În cea de-a doua etapă din play-off vor fi meciuri extrem de tari. Campioana are Derby de România, contra celor de la Dinamo. Meciul va avea loc pe Arena Naţională, cu cei de la Dinamo în postura de gazde. Craiova lui Mirel Rădoi joacă împotriva celor de la Rapid în timp ce liderul din Liga 1 are derby-ul Clujulu, împotriva rivalei din oraş, Universitatea. După prima etapă, echipa lui Dan Petrescu a urcat pe primul loc, cu 30 de puncte. Formaţia din Gruia are un punct peste cei de la FCSB, actuala campioanăşi peste Craiova lui Mirel Rădoi.