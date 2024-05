Constantin Budescu şi-a găsit echipă, după despărţirea de Farul lui Gică Hagi! Oferta primită de "Budi", la 35 de ani - Antena Sport

„Un meci perfect. Tot ce am pregăti, ce le-am zis, aşa s-a întâmplat. Acum mi-a crescut credibilitatea faţă de jucători, sper să mă asculte de acum încolo. Să joci aşa cu CFR, să îi domini, să ai ocaziile astea, să joci fotbal… bravo lor!

La un moment dat nu mai ştiam pe care să îi bag, voiam să bag mulţi. Până la urmă a ieşit bine! Sunt trei jucători talentaţi, care demonstrează că merită în prima ligă, au talent. Să continue aşa, să capete experienţă, să aibă aceeaşi ambiţie, să muncească mult. Contează foarte mult dacă fiecare dintre ei va progresa. Sper ca ei să fie ambiţioşi.

Cojocaru are nevoie de minute, de meciuri mari. Are talent mult. Să vedem mâine poimâne ce are (n.r. accidentarea). Mergem pe linia noastră.

Intrarea în play-off mi-a dat curaj să bag jucătorii care au jucat mai puţin. Mai sunt jucători pe bancă, o să vedeţi şi alţii. O să aducem mulţi, avem identitatea noastră. De acum încolo o să vedeţi.

Budescu… nu ştiu dacă am renunţat complet. Clubul ştie mai bine. Costică ne-a ajutat mult din vară până în iarnă. Apoi lucrurile nu au mers cum au vrut. Am zis că dau drumul la tineri. Budi nu e de ţinut pe bancă. Ne-am despărţit cum trebuia, el vrea să mai joace. I-am zis că e casa lui aici, ştie că e un hotel frumos la Mamaia. Tot timpul o să rămânem prieteni.

În play-off ai oxigen, nu ai nicio presiune. E important şi echipa arată acest lucru„, a declarat Gică Hagi după Farul – CFR Cluj 5-1, la digisport.ro.