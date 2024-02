Cornel Dinu i-a făcut praf pe conducătorii lui Dinamo, după pozele făcute cu trofeele câştigate de CFR Cluj: "Deziluzionant" - Antena Sport

Reclamă

„Deziluzionant. Cu toate că nu mă mai miră nimic. Am mai spus-o, ce rost ar mai avea s-o repet?, așa este când dai briciul la maimuțe. La asta s-a ajuns la Dinamo. Am tot semnalat, ce pretenții să ai?!

Și antrenorul ăsta (n.r. Zeljko Kopic) îmi face impresia că este priceput, dar cu asemenea conducători… Ăsta e război, nu se câștigă doar cu antrenorul”, a declarat Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.

Andrei Nicolescu, prima reacție după imaginile virale de la Cluj

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție după imaginile virale de la Cluj. Oficialul echipei din Ștefan cel Mare a venit cu o serie de explicații.

Oficialul echipei din Ștefan cel Mare a spus că Eugen Voicu a dorit să se fotografieze alături de Cupa României, pe care era scris și numele echipei pe care o reprezintă, Dinamo București.

Totodată, Andrei Nicolescu a fost revoltat și a spus că fotografia respectivă nu reprezintă niciun lucru extraordinar.

„Domnul Voicu a vrut să se fotografieze cu Cupa României, pe care scria Dinamo București. Ce să fie incredibil? Nu știu cum le vedeți dumneavoastră. Nu ne-am făcut poză, i-am făcut o fotografie domnului Voicu. Dacă credeți că este ceva extraordinar.. Îmi pare rău”, a spus Andrei Nicolescu, la digisport.ro. Imaginile cu cei doi, de la vitrina echipei din Gruia, au fost prezentate de Antena Sport. În videoclipul respectiv, este redat momentul în care Eugen Voicu, administratorul de la Red&White îl roagă pe Nicolescu să îl fotografieze cu trofeele rivalei.

