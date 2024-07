Cristi Chivu, enervat în parcarea din Giuleşti! Ce a putut face când i s-a adresat a doua întrebare în timpul interviului - Antena Sport

Cristi Chivu, enervat în parcarea din Giuleşti Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images Cristi Chivu s-a enervat în parcarea din Giuleşti, acolo unde s-a oprit să stea de vorbă cu reporterii, la finalul meciului Rapid – CFR 2-2, punând o condiţie, să i se adreseze o singură întrebare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După ce a fost întrebat despre atmosfera din Giuleşti şi meciul Rapid – CFR, un reporter a încercat o a doua întrebare, legată despre o posibilă venire în Liga 1 a fostului fundaş al naţionalei. Cristi Chivu, enervat în parcarea din Giuleşti Iritat vizibil, acesta şi-a făcut loc printre jurnalişti, fără să răspundă la întrebarea legată de viitorul său. ”O întrebare am spus”, a fost mesajul fostului căpitan al naţionalei, în timp ce se îndrepta spre maşină. ”Atmosferă frumoasă ca întotdeauna în Giulești. Meciul… e început de sezon, mai e mult de lucru din parte ambelor echipe. Sper să le ia cât mai puțin să tureze motoarele la maximum, pentru că e a doua etapă și se vede”, fusese răspunsul la prima întrebare adresată. Cristi Chivu, anunț despre viitorul lui, după plecarea de la Inter Primavera Cristi Chivu a fost prezent la nunta lui Ianis Hagi și a oferit un interviu pentru Antena. Fostul internațional a transmis că are răbdare și nu se grăbește să ia o decizie, în privința viitorului său. Numele acestuia a fost zvonit și ca un posibil înlocuitor al lui Edi Iordănescu, la echipa națională. Reclamă

„Nu știu ce va fi, aștept, am răbdare, vedem ce oportunități se vor ivi. Deocamdată mă bucur de vacanță, de familie, sunt foarte mulți ani în care am fost plecat în cantonament, fie ca jucător, fie ca antrenor, și în sfârșit am și eu o vacanță, la sfârșitul lui iulie”, a declarat Cristi Chivu.

„S-a creat o emulație foarte frumoasă în jurul naționalei, acest lucru va continua doar atunci când vom da continuitate rezultatelor, când vom reuși să ne calificăm la Campionatul Mondial, când vom avea calificări consecutive. Ar fi păcat să nu le dăm fanilor asta, să ne vadă lumea că noi, românii, știm să trăim fotbalul”, a mai spus Cristi Chivu.

Cristi Chivu se află şi pe lista înlocuitorilor lui Edi Iordănescu, la echipa naţională, acolo unde mai găsim variante de lux, precum Gică Hagi sau Mircea Lucescu.

