Cristi Manea e supărat pe fosta echipă, CFR Cluj: "Am pierdut EURO din cauza lor. Așa e în România" - Antena Sport

Cristi Manea e supărat pe fosta echipă, CFR Cluj Cristi Manea / AntenaSport Cristi Manea e supărat pe fosta echipă, CFR Cluj. Manea s-a întors din cantonamentul din Slovenia, alături de ceilalţi colegi ai săi de la Rapid. Pe aeroportul Otopeni, Cristi Manea a făcut declaraţii dure despre fosta lui echipă. Manea i-a acuzat pe cei de la CFR Cluj că l-au făcut să piardă EURO 2024. Cristi Manea e supărat pe fosta echipă, CFR Cluj: „Am pierdut EURO din cauza lor. Așa e în România" „Nu mă interesează (n.r.: ce spun cei de la CFR că a semnat cu Rapid). Sunt supărat, normal că sunt supărat (n.r.: pe cei de la CFR Cluj). Pentru că nu am mai jucat în ultimele meciuri (n.r.: din sezonul trecut) și am pierdut și Campionatul European. Sunt mândru de băieți, mi-a părut rău că au fost eliminați. Normal (n.r.: că își dorește să revină la echipa naţională), orice jucător are asta în cap, voi da zi de zi și sper să mă întorc la națională.

Normal că mă așteptam să mă sprijine mai mult (n.r.: cei de la CFR Cluj), dar aşa e în România, când expiră contractul nu mai poți juca”, a declarat Cristi Manea pe aeroportul Otopeni, la întoarcerea din cantonamentul din Slovenia.

„Am un gust amar, se putea termina altfel”

„Eu respect clubul acela, toți oamenii din jurul clubului, am fost ajutat, și eu am ajutat clubul, dar am un gust amar pentru că se putea termina altfel.

Știu că multă lume mă iubește acolo, dar așa e în fotbal. Sper să joc cât mai bine aici”, a adăugat Cristi Manea.

Noul fundaş al Rapidului a dezvăluit că a mai discutat cu secunzii selecţionerului Edi Iordănescu în ultima perioadă. Cu Edi Iordănescu nu a apucat să vorbească. „Cu selecționerul nu prea am vorbit, doar cu secunzii am mai ținut legătura. Cu un ochi plângeam și cu unul mă bucuram la meciurile noastre de la EURO”, a mai declarat Cristi Manea. Viorel Moldovan, anunţ după ce Rapid a bătut palma cu Cristi Manea Viorel Moldovan a făcut un anunţ după ce Rapid a bătut palma cu Cristi Manea. Noul preşedinte din Giuleşti este încântat de cea mai recentă achiziţie a celor de la Rapid. Fostul fundaş de la FCSB şi CFR Cluj a semnat un contract valabil până în 2027 cu echipa patronată de Dan Şucu. Moldovan a recunoscut că Rapid era de ceva timp pe urmele lui Manea, chiar dacă declarase la conferinţa de presă în care a fost prezentat la echipă că formaţia lui Neil Lennon este acoperită pe postul de fundaş dreapta. „Mi s-a pus o întrebare la conferinţa de presă a prezentării mele, dacă ne-ar interesa Manea. La acea întrebare am zis nu, că suntem acoperiţi pe postul de fundaş dreapta, deşi eram în discuţii şi era o ţintă pentru noi. Este un jucător care a câştigat trofee, a jucat la nivel înalt, internaţional. Ai oportunitatea să îl aduci liber de contract, poate fi şi fundaş central, este şi pe placul antrenorului. Nu a fost o problemă în a-l convinge. Mă bucur că am reuşit acest lucru şi sper să se acomodeze cât mai repede cu spiritul rapidist şi cu echipa”, a declarat Viorel Moldovan, în cadrul unui eveniment.