"Cu Rapid este un meci ca oricare altul!" Cătălin Cîrjan, dezlănţuit înaintea derby-ului din Giuleşti: "Mergem să câştigăm!" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan s-a dezlănţuit înaintea derby-ului din Giuleşti, pe care îl va disputa împotriva echipei la care a jucat anul trecut. Cîrjan nu se teme de Rapid şi a anunţat că vrea să câştige.

Cătălin Cîrjan a spus că meciul cu Rapid este unul „ca oricare altul”. Şi Raul Opruţ vrea să câştige derby-ul din Giuleşti.

Cătălin Cîrjan, dezlănţuit înaintea derby-ului din Giuleşti

„A fost o partidă bună, am avut doar nişte momente grele după primul gol. A venit golul până în pauză. Cred că puteam marca mai mult, dar asta e. Am venit să câştigăm meciul aici, nu cu gândul la egal. Nu facem inmormântare că am luat un punct la Iaşi. Cel mai important este că joc într-o echipă care joacă fotbal. Cu Rapid este un meci ca oricare altul. Mergem acolo să câştigăm şi să ne bucurăm„, a spus Cătlin Cîrjan la digisport.ro.

„A fost un meci frumos, din păcate nu am putut să obţinem cele 3 puncte, aşa cum ne-am propus la început. Am făcut o repriză a doua mai bună. Ne-a spus să fim mai agresivi, să câştigăm duelurile. Puteam să câştigăm la Iaşi, am condus cu 1-0. Puteam să şi pierdem. Vrem să fim pregătiţi mental şi să mergem în Giuleşti să câştigăm. Avem un început destul de bun, se putea mai bine, poate cu două puncte mai mult„, a spus şi Raul Opruţ.

Poli Iaşi – Dinamo 2-2! „Câinii” rămân fără victorie în deplasare, dar sunt pe loc de play-off după cinci etape

Meciul Poli Iaşi – Dinamo s-a încheiat 2-2. Ultimul duel al etapei a cincea a început cu un penalty pentru oaspeţi acordat în secunda 20, după faultul comis de Samayoa asupra lui Selmani, care a şi transformat. În mintuul 13, Bordeianu a restabilit egalitatea, cu un şut superb, de la peste 30 de metri.