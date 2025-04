Cum l-a descris Dan Petrescu pe Marius Şumudică, înainte de CFR Cluj - Rapid: "Asta se vede" - Antena Sport

„Clar că, atunci când joci acasă, vrei să câştigi. Presiunea e mai mare la noi decât la ei. Va fi un meci greu pentru că Rapid pare că a găsit formula de start, sistemul, antrenorul pe care îl ştim foarte bine, are experienţă. Oriunde merge, are rezultate. E un antrenor foarte bun, cu experienţă, şi asta se vede, d-aia Rapid a intrat în play-off şi a şi câştigat ultimul meci.

Va fi greu să-i prindă pe FCSB, sunt opt puncte. La cupele europene nu au renunţat sigur, la primele trei clar au renunţat. Asta o spun aşa, că poate vor să adoarmă pe cineva. Dar sunt convins că la primele trei se vor bate în continuare.

Nu avem nicio problemă de lot. Sunt toţi jucătorii apţi. Să vedem ce se întâmplă, la ce lot are Rapid şi la câţi bani au investit, au un lot foarte bun, chiar dacă lipsesc cinci.

Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenament. Am avut şedinţă cu ei. Nu-mi aduc aminte să fi avut discuţii cu ei că nu s-au antrenat bine. Dar săptămâna asta nu mi s-au părut aşa motivaţi cum am vrut eu, nici datele fizice nu au arătat cum am vrut”, a declarat Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Rapid.