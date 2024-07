Dan Petrescu a răbufnit după CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-2: "De asta am avut nervii la pauză! De ce doar pe el îl trimit?" - Antena Sport

Dan Petrescu a răbufnit după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2. Petrescu a fost protagonistul unui moment incendiar în pauza meciului cu Universitatea Craiova şi a fost surprins de camerele TV în timp ce adresa cuvinte injurioase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a criticat vehement arbitrajul lui Marcel Bîrsan, care l-a eliminat pe Kamara în ultimul minut al primei repriză. Dan Petrescu a recunoscut că din cauza lui Marcel Bîrsan a avut criza de nervi din pauză. Bîrsan a arbitrat de 3 ori meciurile dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova în ultimele 21 de întâlniri.

Dan Petrescu a răbufnit după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2

„Primul galben inexistent, inexistent. Nu puteai să dai două galbene în acest meci. De aia am avut nervii, când jucăm cu Craiova acelaşi arbitru. Acum 3 zile nu ştiam cine ne arbitrează, dar le-am zis celor din staff că ştiu cine va fi delegat. E acelaşi arbitru de 7 ani. De asta am avut şi acea reacţie. Numai pe el îl trimite la meciurile cu Craiova. De ce?

Nu înţeleg de ce îl trimit pe Bîrsanu la meciurile cu Craiova. Ca şi atitudine sunt mulţumit de jucători. La primul galben nu am ce să îi reproşez lui Kamara. Am avut o reacţie nervoasă la pauză, nu trebuia. L-am întrebat pe arbitrul de ce stai să dai galbene, du-te înauntru că suntem supăraţi. Pe mine mă afectează orice înfrângere, la fel şi pe jucători. Tensiunea e foarte mare pentru mine. Am fi fost alţii dacă la ultima fază dădeam gol şi nu primeam pe contraatac. Astăzi am pierdut un meci, dar am câştigat o echipă. Toate echipele sunt în cârţi, sper să se califice toate. Dacă nu se califică o echipă, nu e bine„, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2. Elvir Koljic şi Mitriţă au făcut show, iar oltenii au trecut pe primul loc în clasament

Echipa antrenată de Constantin Gâlcă s-a impus prin golurile marcate de Elvir Koljic (51), cu capul dintr-un corner executat de Azor Mekvabişvili, şi de Alexandru Mitriţă (90+5), din pasa lui Carlos Mora.