Dan Petrescu, în pericol să fie demis! Neluţu Varga, şedinţă de urgenţă la CFR Cluj: "Suntem nemulţumiţi!" - Antena Sport

Acum suntem nemulţumiţi. Şi noi şi antrenorul, se pare. Vorbesc şi de suporteri. Am pierdut ultimele două partide şi lumea este nemulţumită”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Dan Petrescu a „tunat” după Unirea Slobozia – CFR 1-1

Dan Petrescu a oferit prima reacție după Unirea Slobozia – CFR Cluj 1-1! Antrenorul echipei din Gruia a transmis un mesaj direct despre arbitraj, dar și despre prestația jucătorilor săi.

„S-au acordat multe faulturi aiurea, jucătorii lor se aruncau, cădeau, inventau faulturi şi, de aceea, cred că m-am supărat.

Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut, am luat două galbene, roşu, dar mi-a plăcut atitudinea jucătorilor că s-au bătut. În faţa porţii am suferit. Deşi am marcat cele mai multe goluri în acest sezon, mă aştept la mai mult.

La primul galben (n.r. – la repetarea penalty-ului celor de la Unirea Slobozia)… Pentru proteste am primit. L-am rugat frumos să-mi zică la penalty de ce la ei a dat şi la noi nu a dat. Să-mi zică să ştiu. Am greşit, dar nu am vorbit urât, nu am înjurat. Nu aveam voie să fac ceea ce am făcut. Eram tensionat azi, nu am fost bine. La fiecare meci e presiune, indiferent de ce am făcut acum un an sau acum o zi. Toată lumea vrea pe primul loc la CFR. Eu muncesc, jucătorii muncesc şi o să facem treabă. Dacă mă luam după ce zice lumea mă lăsam de mult. „, a spus Dan Petrescu, la primasport.ro.