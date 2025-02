Dan Șucu a "pus ochii" pe un jucător de la o rivală din Liga 1! Suma pe care a oferit-o, pentru a-l aduce la Rapid - Antena Sport

Dan Șucu este acționar majoritar la Rapid și la Genoa / Profimedia Dan Șucu continuă campania de transferuri la Rapid, iar acum a „pus ochii” pe un jucător legitimat la o rivală din Liga 1. Acționarul majoritar din Giulești încearcă să își întărească echipa cu o nouă mutare în mercato. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Până în momentul de față, Rapid i-a mai transferat, în perioada de transfeuri din iarnă, pe: Denis Ciobotariu, David Ankeye, Elvir Koljc și Franz Stolz. Dan Șucu a „pus ochii” pe Tidiane Keita, de la Petrolul Potrivit informațiilor oferite de golazo.ro, Dan Șucu le-a făcut o ofertă celor de la Petrolul, pentru transferul mijlocașului Tidiane Keita. Acționarul majoritar încearcă să îi aducă un alt mijlocaș lui Marius Șumudică, iar jucătorul „lupilor” este alesul acestuia. Totuși, Șucu s-a lovit de un refuz al oficialilor din Ploiești. Concret, omul de afaceri le-a oferit celor de la Petrolul suma de 200.000 de euro pentru jucătorul de 28 de ani. Oferta lui Dan Șucu a fost refuzată, iar oficialii „lupilor” vor cel puțin 500.000 de euro pentru a permite această mutare. În actualul sezon, Tidiane Keita a adunat 25 de meciuri pentru Petrolul, în toate competițiile. În cadrul acestor partide a reușit să ofere o singură pasă decisivă. Reclamă

În momentul de față, mijlocașul francez este cotat la suma de 650.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai jucat pentru: Toulouse U19, Toulouse B, US Albi, US Colomiers, US Orleans și USL Dunkerque.

Dan Șucu și Gigi Becali se „luptă” pentru transferul lui Vladislav Blănuță

Gigi Becali a intrat în cursa pentru transferul lui Vladislav Blănuţă, cel care este dorit şi de Dan Şucu. Patronul de la FCSB a anunţat că este dispus să plătească o sumă uriaşă, în schimbul atacantului care este sub contract cu FCU Craiova.

După ce i l-a „furat” lui Gigi Becali pe Elvir Koljic, Dan Şucu pregăteşte o nouă lovitură uriaşă. Adrian Mititelu Jr a confirmat faptul că acţionarul majoritar de la Rapid a făcut ofertă concretă pentru Vladislav Blănuţă.

