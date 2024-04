Daniel Bîrligea, după hattrick-ul din Giuleşti: "O să iau mingea acasă! Ne-a dat un şoc Corvinul!" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a reuşit un hattrick de senzaţie

Rapid – CFR Cluj 1-4

Marele Premiu al Japoniei poate fi urmărit în AntenaPLAY, pe canalul dedicat. Cursa e şi pe Antena 3 CNN, duminică, de la 07:45 Daniel Bîrligea a avut o primă reacţie după hattrick-ul de senzaţie din Giuleşti şi a fost declarat omul meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a fost extrem de fericit şla finalul partidei şi a anunţat că CFR Cluj nu renunţă la lupta la titlu. În urma victoriei uriaşe din Giuleşti, CFR Cluj a ajuns pe locul 2.

Daniel Bîrligea, după hattrick-ul din Giuleşti

„A fost foarte importantă victoria, pentru că trebuia să ne revenim. Sunt foarte fericit pentru echipă. Sper să duc mingea acasă. Arbitrul a chemat targa, m-am speriat un pic, dar acum sunt ok. Fotbalul nu se bazează pe ceea ce scrie pe hârtie, dacă o echipă valorează puţin sau mult. Mingea e rotundă. În meciul acela nu am dat totul niciunul dintre noi şi am dat asta.