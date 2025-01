David Ankeye, prezentat oficial la Rapid! Toate detaliile din contractul jucătorului împrumutat de la Genoa - Antena Sport

Mai mult, acționarul minoritar a dezvăluit mai multe detalii din spatele înțelegerii cu Genoa. Angelescu a precizat că Rapid va suporta plata salariului lui Ankeye până la finalul împrumutului, undeva în jur de 50-60 de mii de euro pe lună. De asemenea, acesta a mărturisit că dacă Dan Șucu nu ar fi fost patron atât a Rapid, cât și la Genoa, nigerianul nu ar fi venit niciodată să joace în România.

„Va fi împrumutat până la finalul sezonului. Noi îi suportăm salariul. Nu are nici pe departe un salariu atât de mare (N.r. 50-60 de mii de euro pe lună). Nu pot să vă spun salariul său exact. Are un salariu ok. Mai sunt salarii de genul acesta la noi în lot.

Noi suportăm salariul pentru că nu este unul pe care Rapid nu l-ar putea suporta. Cred că, dacă nu era Dan Șucu, nu ar fi venit niciodată să joace în România. Știu că a avut oferte și din alte țări. Din Belgia, cred că a avut o ofertă foarte bună, dar a contat foarte mult că domnul Șucu e acolo și l-a convins să vină să ne ajute.

El este pregătit. A fost în lotul lui Genoa. Are ritm. Eu am zis doar că vine. Vom vedea când vor fi ok actele. Sunt șanse mici să joace cu Craiova, dar sperăm ca după aceea să îl avem”, a explicat Victor Angelescu pentru fanatik.ro.

David Akpan Ankeye are o cotă de piață estimată de site-urile de specialitate la 1,8 milioane de euro. Nigerianul a fost transferat la Genoa anul trecut de la Sheriff Tiraspol, în schimbul a 2,5 milioane de euro. În trecut, și FCSB a vrut să-l transfere pe atacantul de 22 de ani.