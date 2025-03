David Miculescu, în culmea fericirii după ce a marcat în Dinamo - FCSB 1-2: "A fost presiune. Arătăm că suntem aceeaşi echipă" - Antena Sport

David Miculescu a oferit prima reacţie, după ce a marcat în derby-ul Dinamo – FCSB 1-2. Atacantul s-a declarat extrem de bucuros pentru faptul că a marcat primul său gol într-un meci cu marea rivală.

Miculescu a dezvăluit şi ce s-a întâmplat, de fapt, după golul marcat. Acesta a spus că nu a vrut să se bucure în faţa fanilor dinamovişti, ci în faţa camerei.

David Miculescu, în culmea fericirii după ce a marcat în Dinamo – FCSB 1-2

David Miculescu a mai declarat că se resimte oboseala acumulată pe tot parcursul sezonului, din acest motiv existând şi probleme de lot la FCSB. Atacantul a spus, însă, că îşi doreşte ca FCSB să arate că este aceeaşi echipă, în ciuda jucătorilor absenţi.

„E un sentiment unic, nu am mai marcat în derby. Am mai marcat cu Dinamo, dar nu eram aici. Mă bucur că am câştigat, nu doar că am marcat. Am căutat camera, să mă bucur în faţa camerei, rbitrul a interpretat că mă bucur în faţa fanilor. Trebuia să mai bag un sprint de 90 de metri să mă duc la camera cealaltă. Unde să mă mai duc? Ne-au lipsit jucătorii, şi lor, eu m-am simţit bine. Tot timpul am început mai greu, după pauza de naţională, dar mă bucur că am luat cele trei puncte.

În play-off nu poţi face greşeli, un punct e foarte important. Dacă te încurci, e greu să revii. Mi-am dorit să câştigăm, să facem bucuroşi suporterii, şi la noi a fost presiune. Picăm aşa pe rând, să arătăm că suntem aceeaşi echipă. Se vorbeşte că nu vom mai fi la fel, dar toţi când intrăm pe teren ne facem treaba. Au fost suporterii şi la noi în cantonament înainte de meci, ştim şi noi ce e un derby.