"Va fi titular!" Elias Charalambous trece peste decizia lui Gigi Becali! Anunțul antrenorului de la FCSB - Antena Sport

Antrenorul campioanei României a avut un discurs dur înaintea meciului cu Petrolul Ploieşti. Cipriotul a fost extrem de deranjat de declaraţiile lui Grozav, susţinând că jucătorii săi nu au fost niciodată aroganţi. Mai mult, el a spus că aceste declaraţii sunt făcute de “jucători slabi”, care şi-ar fi dorit să joace la FCSB:

“Nu știam despre aceste declarații. Le aud acum pentru prima oară, dar cum am putea fi aroganți după ultimul meci? Am mers mai departe, însă nu am câștigat, deci nu văd de ce am fi aroganți. Cred că nici eu și nici jucătorii mei nu am arătat vreodată aroganță. Acum nu știu ce a văzut acest băiat sau la ce s-a gândit.

E ca atunci când te uiți pe geam și vezi pe cineva conducând o mașină frumoasă și începi să-l acuzi că și-a câștigat banii din afaceri necurate și poate că de fapt acel om a muncit de dimineață până seara pentru a-și cumpăra mașina visurilor. E foarte ușor să stai, să te uiți la alții și să-i judeci.

Nu-mi subestimați jucătorii, nu subestimați munca pe care o fac ei. N-au arătat niciodată aroganță, ci dimpotrivă, au arătat mereu opusul. Astfel de declarații sunt făcute de jucători slabi, care probabil sunt deranjați de faptul că ei nu sunt aici”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.