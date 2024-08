Decizia lui Marius Măldărăşanu privind viitorul lui, după ce Hermannstadt a pierdut cu Oţelul şi e pe loc direct retrogradabil! - Antena Sport

(n.r: Se simte că sunteţi aşteptat să greşiţi pentru a se lua o decizie?) Nu am simţit. Am spus-o mereu, am avut susţinerea patronilor. Nu ştiu dacă o mai am, a fost acea declaraţie care a deranjat, coroborată cu rezultatele negative.

(n.r: V-a părut rău pentru acea declaraţie?) Nu. După mine au ieşit 4 antrenori care au spus că vor jucători. Îmi asum tot ce fac. E o realitate, eu ca antrenor trebuie să mă apăr cumva, să spun adevărul.

În trecut erau înjuraţi jucătorii şi la final tot antrenorul plătea. Acum e înjurat antrenorul”, a spus Marius Măldărăşanu la digisport.ro.

Oțelul Galați – Hermannstadt 1-0. „Gălăţenii” au dat lovitura în finalul partidei şi se află pe primul loc în campionat!

Meciul Oțelul Galați – Hermannstadt 1-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Gălăţenii i-au învins pe sibieni cu un gol marcat în minutul 87, prin Juric. Oţelul ocupă primul loc în Liga 1, cu 10 puncte după 4 etape disputate.

Înainte de acest duel, echipa lui Dorinel Munteanu se afla pe locul al 2-lea, cu 7 puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, sibienii lui Marius Măldărășanu se află pe locul al 15-lea, cu doar 2 puncte.

Oțelul Galați: Popescu – Zhelev, Stevanovic, Cisse, Maftei – Lameira, Zivulic, Cisotti – Juric, Pop, Frederic.

Antrenor: Dorinel Munteanu