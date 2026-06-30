Decizie “bombă” la Dinamo! “Câinii” renunţă la unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei

Dinamo e gata să renunţe temporar la Adrian Mazilu (20 de ani), jucător pe care a plătit 400.000 de euro. Formaţia din Ştefan cel Mare are în plan să îl împrumute pe tânărul fotbalist, pe care Dinamo a plătit cea mai mare sumă de bani de când Andrei Nicolescu e la cârma echipei.

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Preşedintele “câinilor”, Andrei Nicolescu, l-a criticat în câteva rânduri pe Mazilu, fiind nemulţumit de evoluţiile lui, în condiţiile în care Dinamo a făcut un efort financiar considerabil pentru a-l transfera de la Brighton.

Dinamo, gata să îl împrumute pe Adrian Mazilu

“Exclusiv: Dinamo e gata să renunțe temporar la cea mai importantă achiziție din era Nicolescu. Nuno crede că Mazilu are nevoie să joace meci de meci, lucru care nu se poate acum la Dinamo. În consecință, fotbalistul e disponibil pentru împrumut vara asta”, a anunţat jurnalistul Emanuel Roşu, pe pagina sa de Facebook.

Numai 13 meciuri a jucat Adrian Mazilu în campionat, sezonul trecut, pentru Dinamo. Nu a marcat niciun gol şi nu a reuşit niciun assist. A mai jucat 2 meciuri în Cupa României pentru Dinamo, tot fără realizări.