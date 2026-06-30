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Decizie “bombă” la Dinamo! “Câinii” renunţă la unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iunie 2026, 12:32

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Decizie bombă la Dinamo! Câinii renunţă la unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei

Dinamo la finalul unui meci / Sport Pictures

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Dinamo e gata să renunţe temporar la Adrian Mazilu (20 de ani), jucător pe care a plătit 400.000 de euro. Formaţia din Ştefan cel Mare are în plan să îl împrumute pe tânărul fotbalist, pe care Dinamo a plătit cea mai mare sumă de bani de când Andrei Nicolescu e la cârma echipei.

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Preşedintele “câinilor”, Andrei Nicolescu, l-a criticat în câteva rânduri pe Mazilu, fiind nemulţumit de evoluţiile lui, în condiţiile în care Dinamo a făcut un efort financiar considerabil pentru a-l transfera de la Brighton.

Dinamo, gata să îl împrumute pe Adrian Mazilu

“Exclusiv: Dinamo e gata să renunțe temporar la cea mai importantă achiziție din era Nicolescu. Nuno crede că Mazilu are nevoie să joace meci de meci, lucru care nu se poate acum la Dinamo. În consecință, fotbalistul e disponibil pentru împrumut vara asta”, a anunţat jurnalistul Emanuel Roşu, pe pagina sa de Facebook.

Numai 13 meciuri a jucat Adrian Mazilu în campionat, sezonul trecut, pentru Dinamo. Nu a marcat niciun gol şi nu a reuşit niciun assist. A mai jucat 2 meciuri în Cupa României pentru Dinamo, tot fără realizări.

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Farul îl vindea pe Mazilu la începutul lui 2024, la Brighton, în schimbul a 3 milioane de euro. Mijlocaşul era cotat atunci la 2.5 milioane de euro.

Mazilu nu a jucat deloc la Brighton, fiind împrumutat la formaţia olandeză Vittese Arnhem. Şi acolo a evoluat în numai 4 meciuri, în 3 în campionat şi unul în Cupa Olandei, nereuşind niciun gol şi niciun assist.

Mazilu are contract cu Dinamo până în vara lui 2029. Ultima partidă în care a jucat pentru Dinamo a fost cea câştigată de “câini”, cu 2-1, contra lui U Cluj, din 18 aprilie.

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