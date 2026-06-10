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Adrian Mazilu, din nou pe masa de operaţie! Jucătorul lui Dinamo poate rata startul noului sezon

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 17:27

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Adrian Mazilu, din nou pe masa de operaţie! Jucătorul lui Dinamo poate rata startul noului sezon

Adrian Mazilu ajunge din nou pe masa de operaţie. Foto: Sport Pictures

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Adrian Mazilu (20 de ani) a ajuns la Dinamo în vara trecută, luat de la Brighton, însă a avut mari probleme în a se adapta la formaţia bucureşteană şi acum are din nou dificultăţi medicale.

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Unul dintre cei mai talentaţi jucători produşi de România în ultimii ani, Adrian Mazilu a avut ghinion după ce a plecat din Liga 1 şi a luat drumul către Premier League.

Adrian Mazilu poate ajunge din nou pe masa de operaţie

Problemele de natură medicală i-au dat mari bătăi de cap lui Adrian Mazilu, care a venit accidentat la Dinamo, lucru pe care conducătorii clubului şi l-au asumat. El a avut o revenire mai rapidă pe gazon faţă de ceea ce era prognozat şi a debutat la trupa bucureşteană în luna noiembrie a anului trecut.

De atunci, însă, nu a reuşit să-l convingă pe Zeljko Kopic şi tehnicianul croat l-a lăsat în multe rânduri în afara lotului sau în afara primului 11 pe tânărul jucătorul crescut la Academia Hagi. El a evoluat ultima dată pentru Dinamo în play-off, la victoria cu U Cluj din runda a 5-a, iar de atunci a fost absent.

Se pare că Mazilu e chinuit de o hernie inghinală şi are şanse mari să ajungă pe masa de operaţie, iar asta înseamnă că o să rateze cantonamentele de vară şi inclusiv primele partide din noul sezon ce începe la jumătatea lunii iulie, notează gsp. Acesta va fi absent aproximativ 2 luni de pe gazon dacă ajunge la cuţit.

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George Puşcaş a fost şi el adus cu mari speranţe la Dinamo, însă atacantul a avut nevoie de operaţie pentru a trece peste problemele medicale care l-au scos din circuit inclusiv pentru duelul cu FCSB, din barajul de calificare pentru Conference League.

Jucătorul român va reveni pe teren în luna august, cel mai devreme, dacă nu chiar în septembrie.

Mazilu a fost criticat pentru atitudinea avută de când s-a transferat la Dinamo

Adrian Mazilu a jucat în 15 meciuri pentru Dinamo, nereuşind însă să marcheze sau să paseze decisiv pentru formaţia bucureşteană până acum. El a fost criticat public inclusiv de către Andrei Nicolescu, preşedintele grupării alb-roşii.

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“Mazilu e, pentru prima dată o spun, singura mea supărare mare. Nu înțeleg de ce copilul ăsta nu mai poate să aibă încredere în el. Nu știu ce se întâmplă cu el. O să mă gândesc ce o să pot să fac. Îl văd că nu are încredere în el, deși, și o spun cu toată responsabilitatea, din punct de vedere fizic e mai bine decât oricând.

Se pregătește foarte bine. Nu înțeleg de unde atâta lipsă de încredere în el. Chiar dacă nu reușești lucruri în meci, abordarea cu care faci lucrurile în meci se vede”, a spus Mazilu.

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