Adrian Mazilu, din nou pe masa de operaţie! Jucătorul lui Dinamo poate rata startul noului sezon

Adrian Mazilu (20 de ani) a ajuns la Dinamo în vara trecută, luat de la Brighton, însă a avut mari probleme în a se adapta la formaţia bucureşteană şi acum are din nou dificultăţi medicale.

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Unul dintre cei mai talentaţi jucători produşi de România în ultimii ani, Adrian Mazilu a avut ghinion după ce a plecat din Liga 1 şi a luat drumul către Premier League.

Adrian Mazilu poate ajunge din nou pe masa de operaţie

Problemele de natură medicală i-au dat mari bătăi de cap lui Adrian Mazilu, care a venit accidentat la Dinamo, lucru pe care conducătorii clubului şi l-au asumat. El a avut o revenire mai rapidă pe gazon faţă de ceea ce era prognozat şi a debutat la trupa bucureşteană în luna noiembrie a anului trecut.

De atunci, însă, nu a reuşit să-l convingă pe Zeljko Kopic şi tehnicianul croat l-a lăsat în multe rânduri în afara lotului sau în afara primului 11 pe tânărul jucătorul crescut la Academia Hagi. El a evoluat ultima dată pentru Dinamo în play-off, la victoria cu U Cluj din runda a 5-a, iar de atunci a fost absent.

Se pare că Mazilu e chinuit de o hernie inghinală şi are şanse mari să ajungă pe masa de operaţie, iar asta înseamnă că o să rateze cantonamentele de vară şi inclusiv primele partide din noul sezon ce începe la jumătatea lunii iulie, notează gsp. Acesta va fi absent aproximativ 2 luni de pe gazon dacă ajunge la cuţit.