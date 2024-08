Dennis Politic, după ce a reuşit o "dublă" cu Gloria Buzău: "E fericirea la cote maxime"! Mesaj pentru Lucescu: "Vin cu plăcere" - Antena Sport

Dennis Politic a fost foarte fericit după ce a reuşit o „dublă” cu Gloria Buzău, iar Dinamo a câştigat cu 4-1. „Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1. Dennis Politic a fost declarat şi „omul meciului” în partida cu Gloria Buzău.

Politic a marcat în minutele 10 şi 84. După meci, extrema „câinilor” a avut şi un mesaj pentru Mircea Lucescu, în cazul în care antrenorul român va deveni selecţionerul României.

Dennis Politic, după ce a reuşit o „dublă” cu Gloria Buzău: „E fericirea la cote maxime”! Mesaj pentru Lucescu: „Vin cu plăcere”

„Este fericirea la cote maxime. Merităm din plin această victorie şi suntem foarte fericiţi că am obţinut cele 3 puncte.

Ne aşteptam la un meci foarte dificil. I-am urmărit, am făcut analize video. Am avut concentrare maximă, mă bucur că am reuşit să câştigăm, la scor chiar.

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceste goluri, i le dedic fetiţei mele nou-născute, soţiei.