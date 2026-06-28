Dinamo l-a prezentat pe concurentul lui Raul Opruț! Vine de la U Cluj și este eligibil pentru regula U21

Dinamo București se mișcă pe piața transferurilor, iar formația antrenată de Nuno Campos a oficializat mutarea unui fundaș stânga, eligibil și pentru regula U21.

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Este vorba despre Ștefan Opriș, fotbalist care vine de la Universitatea Cluj și care a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Politehnica Iași.

Dinamo l-a prezentat pe Ștefan Opriș

Dinamo București a adus un concurent pentru Raul Opruț. „Câinii” l-au prezentat pe Ștefan Opriș, fundaș dreapta în vârstă de 19 ani, cu o cotă de piață de 200.000 de euro.

Acesta a jucat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Politehnica Iași, pentru care a bifat nu mai puțin de 26 de apariții, oferind și trei pase decisive.

„Bine ai venit, Ștefan Opriș!

Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer pentru echipa noastră!

Tânărul Ștefan Opriș este ultimul sosit în lotul condus de Nuno Campos și s-a alăturat echipei în cantonamentul din Kielce.

Noul nostru fundaș dreapta a evoluat în sezonul trecut la Poli Iași, formație pentru care a bifat un număr de 26 de meciuri la nivelul ligii secunde, timp în care a oferit un total de 3 pase decisive.

În vârstă de 19 ani, Ștefan a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani, până la 30.06.2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă două sezoane competiționale, până la 30.06.2031.