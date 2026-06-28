Dinamo l-a prezentat pe concurentul lui Raul Opruț! Vine de la U Cluj și este eligibil pentru regula U21

Dinamo București se mișcă pe piața transferurilor, iar formația antrenată de Nuno Campos a oficializat mutarea unui fundaș stânga, eligibil și pentru regula U21.
Este vorba despre Ștefan Opriș, fotbalist care vine de la Universitatea Cluj și care a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Politehnica Iași.
Dinamo l-a prezentat pe Ștefan Opriș
Dinamo București a adus un concurent pentru Raul Opruț. „Câinii” l-au prezentat pe Ștefan Opriș, fundaș dreapta în vârstă de 19 ani, cu o cotă de piață de 200.000 de euro.
Acesta a jucat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Politehnica Iași, pentru care a bifat nu mai puțin de 26 de apariții, oferind și trei pase decisive.
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