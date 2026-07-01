Dinamo, la turaţie maximă! Victorie clară în amicalul cu LKS Lodz, iar noul atacant a marcat un gol superb

Influenţa lui Nuno Campos începe să se vadă în jocul lui Dinamo, asta după ce bucureştenii s-au impus în mod clar, 4-0, în amicalul disputat cu LKS Lodz, echipă care a terminat pe locul 5 în liga secundă din Polonia.
Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti a învins, miercuri, formaţia LKS Lodz 2, din a patra divizie poloneză, cu scorul de 4-0, într-un meci de pregătire disputat în cantonamentul din Polonia.
Dinamo, victorie clară contra celor de la LKS Lodz
Meciul cu echipa secundă a polonezilor de la LKS Lodz este primul al zilei pentru Dinamo, care urmează să întâlnească miercuri seara campioana Ciprului, Omonia Nicosia. Golurile formaţiei bucureştene au fost reuşite de Tarbă, Hintsa, Kiricenko şi Musi.
Pentru acest prim meci, antrenorul Nuno Campos a folosit la start următoarea formulă de echipă: Al. Roşca – Opriş, Toader, Pascual, A. Irimia – Ad. Mazilu, Udosen, Licsandru, Belive – Hintsa, Tarbă, notează agerpres.
Ce jucători au fost pe teren pentru Dinamo în amicalul cu LKS Lodz
Au mai evoluat pe parcursul partidei: V. Kiricenko, I. Doană, D. Irimia şi R. Rotund. În ultimele 20 de minute au intrat: R. Radu, M. Duţu, N. Stoinov, A. Mărginean, A. Soro, D. Armstrong, C. Cîrjan, A. Musi şi A. Pop.
În cantonamentul de la Kielce, Polonia, Dinamo a învins formaţia Gornik Leczna cu scorul de 2-1 şi a fost învinsă de Motor Lublin cu 3-1. Imagini din partida pe care Dinamo a câştigat-o cu LKS Lodz puteţi vedea aici, pe canalul de Youtube oficial al clubului, 48 TV.
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