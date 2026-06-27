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OUT de la Dinamo! Andrei Nicolescu a făcut anunţul: “Nuno Campos îşi doreşte!”

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 22:47

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OUT de la Dinamo! Andrei Nicolescu a făcut anunţul: Nuno Campos îşi doreşte!

Andrei Nicolescu anunţă plecarea lui Epassy de la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre ultimele noutăţi de la echipa bucureşteană şi a anunţat că un jucător e pus pe lista neagră şi trebuie să plece în această vară.

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Oficialul formaţiei bucureştene recunoaşte că plecarea lui Devis Epassy se va produce la dorinţa lui Nuno Campos, asta pentru că tehnicianul portughez vrea un portar care să aibă un joc de picior mult mai bun.

Titularul lui Dinamo e pus pe lista neagră şi trebuie să-şi caute echipă

Adus în vara trecută, Devis Epassy a devenit imediat titular la Dinamo, dar acum, la doar un an distanţă, camerunezul e nevoit să-şi caut un alt angajament. Andrei Nicolescu a vorbit despre situaţia goalkeeperului şi a anunţat că urmează să caute o soluţie pentru ca el să plece de la trupa bucureşteană-

„Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are. Nu ştiu discuţia cu UTA”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo l-a transferat pe Alaa Bellaarouch de la Braga

În acest moment, pe lângă Devis Epassy, în lotul lui Dinamo mai este şi Alexandru Roşca, în jurul căruia au fost de asemenea discuţii despre o posibilă plecare în această perioadă de mercato. Totuşi, portarul român pare că va fi în continuare a doua variantă pentru trupa alb-roşie şi în noua stagiune.

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“Câinii” l-au luat şi pe Alaa Bellarouch, de la Sporting Braga, din Portugalia, cel care vine sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare pentru 500.000 de euro. Acesta a fost în trecut şi în Ligue 1, la Strasbourg, şi a avut un penalty pe care i l-a apărat lui Kylian Mbappe.

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